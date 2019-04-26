想當日，戴耀廷等人站在鎂光燈前聲嘶力竭地啟動佔中，是何等激昂；數以萬計的人群受其煽惑走上街頭，又是何等威風。一眾搞手那時候必定在想，今鋪仲唔得米！特首仲唔被逼落台！中央仲唔受我威脅！哪想到中央以拖待變，拖到反中亂港集團內訌內鬥、拖到民氣消耗殆盡、拖到市民忍無可忍。外部勢力有組織有計劃策動的港版顏色革命，只能以徹底失敗告終。



好了，出得嚟行，預咗要還。佔中九男女身為前台頭面人物，口口聲聲違法達義，不怕承擔法律後果，被清算就是必然之事。可惜來到審判之際，人們看見的是一個二個大男人突然變成弱者，不是將責任推給學生，就是自認無力影響大局，再不然就拿年老多病說事，哭得梨花帶雨，沒有一人堂堂正正認罪。大佬，人做漢奸你做漢奸，做得如此懦弱，簡直侮辱前人。君不見，汪精衞也有「引刀成一快，不負少年頭」的豪情壯語，戴妖等人一味龜縮走數，知醜乎？



儘管法庭只是輕判，但九男女都哭鬧得要生要死，更擔心財路不保，簡直可恥。爛果報在宣判後即大篇幅報道，戴妖及邵家臻的教席恐怕不保，邵更可能喪失議員資格淪為雙失。既然把錢看得比天大，當初就不應該出來搞事，何況最無辜的還是受佔中影響的商戶，他們的損失又有誰來彌補？有人擬向九男女提出民事索償，那就事不宜遲，告到他們失業還不止，賠到傾家蕩產才痛快。



說到底，戴妖等人都是博一鋪，博到就英雄，博唔到就狗熊，一切都是咎由自取。最令人意難平的是，佔中黑手以及金主黎智英至今仍未落鑊，律政司放風指檢控已告一段落，林鄭月娥更拒絕評論案件，種種迹象皆指向司法再次放生。當然，連律政司司長都知法犯法大搞自我特赦，還有甚麼倒行逆施的事情不會發生？香港法治是個黑色爛笑話，寧不悲乎！