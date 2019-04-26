佔領行動的九名發起人終於被判刑，有人即時入獄，有人緩刑，也有人獲判社會服務令，只有立法會議員陳淑莊因病為由，法庭批准押後裁決。九子之一的朱耀明牧師雖獲判緩刑，但哭成淚人，彷彿受了偌大的委屈。



朱耀明信奉基督，覺得他們一幫人做的事，就是《聖經》中所講的「行公義，好憐憫」，不站在他們一方的人，似乎都是不道德。但其實他是觸犯到《聖經》中的另一警策，就是「只見到別人眼中的沙粒，卻見不到自己眼中的柱樑」。朱牧師在判刑翌日接受電台訪問，嚴厲批評對陳淑莊幸災樂禍的人。陳議員發現腦部有一個比乒乓球還要大的腫瘤，須馬上動手術，部分網民視之為好消息，認為是報應。這種樂見他人有病的心態最是陰損，筆者素來期期以為不可。



但一碗水要端平，朱耀明向來得到《蘋果日報》吹捧，而當港區全國人大代表王敏剛病逝時，《蘋果》有時評專欄同樣幸災樂禍，當日朱牧師為甚麼又不站出來力斥其非？即使當日這樣做過於突兀，但你在電台中談及陳淑莊事件時，也該一併勸喻《蘋果》以至那位專欄作者不該這樣做嘛。「自己友」做錯就視而不見，對別人的錯處就緊咬不放，「行公義」是這樣行的嗎？



法官在庭上指佔領行動中受害的群眾，一直得不到發起人的道歉。朱耀明對此說大為光火，指在佔領行動中，他們最少道歉過兩次。朱牧師，誠摯的道歉是在心上而不是嘴上的，我深信上帝也會用這把尺去量度。你在法庭的自辯詞講了四十五分鐘，內中有一句提過對不起受阻的群眾嗎？其他發起人也沒有在庭上提到片言隻字，就連禮貌式的道歉也沒一句。可見你們在骨子裏已經完全忘了不贊同佔領但又無辜被你們影響的人。真是好憐憫嗎？在朱牧師心底裏，似乎只會憐憫與他政見相同的人。