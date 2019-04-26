一場搞到香港雞毛鴨血、社會撕裂、後遺症無窮的佔領行動，佔中「九男女」日前判刑，其中「佔中三丑」的戴耀廷和陳健民，「串謀作出公眾妨擾」及「煽惑他人作出公眾妨擾」罪成，亦不過是判囚十六個月；至於七十五歲的朱耀明亦因串謀作出公眾妨擾罪成被判囚十六個月，但法官考慮他長期服務香港、年事已高及身體狀況，判處緩刑兩年。



此外，要入獄的還有邵家臻和黃浩銘，「煽惑他人作出公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪成，亦不過判囚八個月；陳淑莊則因腦瘤須動手術而押後判刑；鍾耀華因「年輕」而給予機會，判處緩刑；張秀賢被捕時未滿二十一歲則判社服令；老鴿李永達判監八個月，竟因「服務社會逾三十年」而得以緩刑兩年。看官，這就難怪佔領行動的搞手個個都「無畏無懼」，人人面帶得戚「違法達義」，搞到香港亂過文革！



「罰不懲，謂之縱惡」，「煽惑他人作出公眾妨擾」的佔中搞手，法官都指所有被告「均無就各自行為流露悔意」，然而，咁都係頂多判囚十六個月，唔通真係「精人出口，笨人出手」？



不少市民在得知佔中「九男女」罪成時，無不以為是「法治的勝利」，是「遲來的正義」；迨至日前的判決，卻老老實實告訴大家：香港的法治已死！司法蒙塵更是助長香港繼續亂下去的主要原因。正如有論者指出，今日香港，「法律面前，人人平等」呢句話真係仲難聽過粗口！



而老朽亦深感所謂「法律面前，人人平等」早已成為笑話。學生年輕不顧後果可以緩刑；政治牧師年老中氣十足支持惡友可以緩刑；做了三十年公職又唔係冇𢭃人工都係緩刑藉口；毫無悔意的年輕人呢頭獲輕判，嗰頭叫人「四二八」上街遊行「守護我城」；佔領七十九日都係判監十六個月，他們還要標榜甚麼「不廢江河萬古流」，真係講嘅唔笑，狗聽到都會叫！