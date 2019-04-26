違法佔中案判刑，發起人戴耀廷和陳健民被判即時入獄十六個月，社民連黃浩銘及社福界立法會議員邵家臻被判即時入獄八個月。是次裁決證明佔中確實是違法行為，法治精神是香港的核心價值，任何人違法都必須要付出代價。



但是今次的判刑並不足以彌補違法佔中為香港社會，以至對被影響的市民、商戶及家庭帶來的傷害和損失。違法佔中與民為敵，市民的生活生計大受影響，多個行業經濟損失嚴重。佔中分子暴力衝擊警方，製造警民衝突，暴力行為接連不斷。佔中之亂打開了暴力和仇恨的潘朵拉盒子，鼓吹了旺角暴亂，佔中搞手實在難辭其咎。



本人留意到是次判決中對兩名較年輕人士的判刑較輕，對於年輕人參與違法行為感到痛心，擔心過輕的刑罰會為社會帶來危險訊息，以為年輕人參與違法行為只會得到輕微的處罰且不用坐監。



曾揚言「違法達義」一定會承擔法律後果的佔中搞手，在法庭上百般狡辯，以「公民抗命」作為擋箭牌。希望今次被判入獄的人，在獄中接受懲教，會改過自新，不再做犯法行為，而不是將入獄「英雄化」，再煽動他人作出違法的激烈行動。



對於邵家臻及陳淑莊議員患病，本人祝福他們早日康復。至於會否啟動DQ二人的程序，建制派會認真研究及商討。而立法會主席應否就邵家臻入獄多於三個月而啟動DQ程序，相信主席會諮詢法律意見並作出適當決定。



美國駐港澳總領事館回應判刑時，認為會遏制《基本法》保障的基本自由。英國駐港總領事館則指，判刑阻嚇港人日後參與和平示威。為何美領館對佔領華爾街運動者遭刑事指控及重判入獄，不說是遏制基本自由？為何英領館對英國最近鐵腕嚴懲倫敦大騷亂參與者，不說他們是參與和平示威？這不是赤裸裸的雙重標準嗎？