正論：實習方案只換湯　醫醫相護難打破

看病難、看病貴已成本港社會一座大山，病人要麼小病拖到變大病、大病拖到變絕症，要麼為了醫病傾家蕩產。要從根本上扭轉失衡現象，大幅增加醫護人手刻不容緩，而放寬引入海外醫生則是最快捷途徑，奈何醫界為了維護自身利益而重重設限，單是豁免海外醫生實習已爭議不絕。



早前醫委會全數否決四個海外專科醫生考試後免實習安排的方案，激起輿論嘩然，在醫委會擁有七票的醫學會不得不拋出第五方案撲火，但因為綑綁年期長短不一，即海外醫生在醫管局做滿三年獲豁免實習期，受聘於衞生署或大學醫學院則需工作更長時間，被特首林鄭月娥批評為並非一視同仁，有矮化同行之嫌。醫學會日前再提出微調方案，不論是醫管局、大學或衞生署，劃一要求海外醫生在通過執業試後完成十八個月臨床工作，可獲豁免實習。



醫學會強調此方案「更簡單」，又指與當局已取得共識，相信下月醫委會表決時將夠票通過，一副仁至義盡的模樣。但食衞局隨即發聲明「打臉」，指並未就方案達成共識，局長陳肇始更直指「魔鬼在細節中」，因如何定義臨床工作並不清晰。病人組織則進一步質疑，衞生署醫生根本不會借調到公院或醫管局，難以符合十八個月臨床工作要求，微調方案換湯不換藥，最終又是原地踏步。



顯而易見，醫生團體為了平息輿論怒火，不得已就實習方案作出微調，但骨子裏仍然是一萬個不願意。正如立法會議員建議，香港應倣效新加坡的做法，設立認可外地院校醫學院名單，其醫科畢業生可免試來港執業，而非僅僅豁免醫生實習，這正正就是本港醫生最擔心的問題所在，一旦無條件豁免海外醫生實習成為第一步，下一步就有可能連執業試都被要求免掉。尤其以本港醫生薪酬之高，不難吸引海外醫生來港行醫，引入競爭的結果必然是打破壟斷、影響收入，這也是本港醫生往往將海外醫生與內地醫生畫上等號，企圖藉公眾對內地醫生觀感不佳來為諸多設限提供合理藉口。



但正如我們多次指出，放寬引入海外醫生並不等於打破本地醫生飯碗。本港人口及醫生比例之嚴重失衡，冠絕全球發達經濟體，香港平均每千人只有一點九名醫生，別說與美國的三點二名、英國的二點八名相距甚遠，就連新加坡的二點七名和南韓的二點五名也遠遠不如，結果造成市民看病大排長龍，公院排期數以年計，而私院收費則水漲船高，看病成為富人專利，基層病人難以獲得及時治療的機會。又因為公院人手荒無法可解，醫療事故長爆長有，各方最終都只能淪為輸家。



人們不明白的是，醫委會每年耗費千萬元公帑運作，所作所為卻與公眾利益背道而馳，港府明明有權修改醫生註冊方法，偏偏有權不用、無所作為，到底怕甚麼？林鄭自詡好打得，面對醫療霸權卻變成「鵪鶉」，寧不怪哉！