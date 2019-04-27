功夫茶：保護動物誠好事　最怕官僚懶執法

千呼萬喚始出來。漁護署尋日就修訂《防止殘酷對待動物條例》，展開為期三個月公眾諮詢，當中建議提高嚴重殘酷對待動物嘅罰則，並且建議向動物負有責任嘅人施加「謹慎責任」，預計最快後年完成立法程序。



好多人都知，現行法例係依據英國百幾年前嘅動物保護法例為藍本改寫而成，人哋英國一早與時俱進，十幾年前修訂條例，唯獨特衰政府懶得就懶，到依家都仲係跟老皇曆辦事，反應可以話係慢咗好多拍。



好似話引入「謹慎責任」，早就應實行。所謂「謹慎責任」，係規定照顧者必須為動物提供合適飲食、合適環境，當動物受傷或患病時能得到保護及迅速診治等等。冇錯喇，今時唔同往日，養貓養狗唔再係幫手捉老鼠、看門口咁簡單，而係被視為家庭嘅一分子，為人父母者莫講話搞到仔女捱飢抵餓，就算落街一陣獨留兒童在家，分分鐘監都有得坐，加強對動物照顧者問責，市民舉腳贊成。



至於加重虐待動物罰則，由以往最高判監三年、罰款二十萬元，大幅增加至監禁十年、罰款二百萬元，甚至終身禁止飼養動物，更加係題中應有之義。大家有眼見，香港地三日唔埋兩日發生虐狗虐貓慘案，但無論行兇者手法幾變態殘暴都好，頂多都係踎一年咁大把。魯迅話齋，勇者憤怒，抽刃向更強者；怯者憤怒，卻抽刃向更弱者。對住呢亭專恰冇反抗能力小動物嘅「孱頭」，絕對唔使同佢哋客氣。



咁當然喇，修例係一件事，官老爺會唔會切實執行又係另一件事。正如有狗主質疑，如果個官唔判咁多，罰則設幾高都冇意思，真係想起阻嚇作用，應該提高最低罰則至啱數。呢嗱，唔係無的放矢㗎，淫褻條例夠規定對積犯最高罰款近百萬兼夾坐監啦，漢奸黎旗下壹淫媒歷年來犯例被判罪成嘅快勞「厚過電話簿」，好多時咪又係罰一萬幾千，連𢱑痕都嫌唔夠力！



咁都未算吖，家陣愛護動物協會嘅督察冇權執法，好多時都將個波掟畀警方；有時就掉番轉警方接獲虐待動物舉報後將畸士交畀愛協處理，事權不一，你推我讓，搞得嚟蚊都瞓蛇都死。對於坊間強烈要求港府效法荷蘭及澳洲等地，設立動物警察，當局居然借咗聾耳陳隻耳。最諷刺嘅係，漁護署其身不正，帶頭虐待動物，對誤闖港境嘅泰國小狗手起刀落殺無赦，捉流浪狗出動捕獸器，旨意佢哋保護動物，慳番啖氣暖肚好過。



始終都係呢句︰徒善不足以為政，徒法不能以自行。官老爺有法不依，執法不嚴，條例修訂到曉飛都係冇用！