神州觀察：富豪圈地建莊園　達官貴人座上賓

中國貧富高度分化，富豪權貴流行興建私家莊園，奢華到令人作嘔，買不起房的平民百姓只能蝸居，甚至將墓穴當寢室，貧窮到讓人心酸，這就是當下中國社會的寫照。



繼黑龍江牡丹江的曹園違建後，河北邯鄲曲周縣一個豪華府第「袁府」也被舉報，指當地袁姓富商非法佔地八公頃、建築面積約五萬平方米的袁府，是冀南一帶遠近聞名的私人宮殿群建築。此外，天津一名李姓直銷巨頭的神秘會所「華堂」近日也曝光，這座佔地百畝、紅牆金瓦的建築群猶如王宮，甚至設有家族祠堂，供奉李世民像，顯示該富豪自詡王族後人。三座私家莊園，當地官方都已證實存在非法佔地、違法建設問題。



當今時代，免費的東西才最貴，但那些屬於全社會的青山綠水、絕勝風景，不少卻淪為少數人的囊中之物。這些奢華浮誇的復古式建築群，不僅衝擊土地和生態保護的法律紅線，更暴露出地方政府監管缺失，雖然上述府第、莊園都將被拆除，但外界仍然質疑這些豪門院落是怎麼築成的，且存在多年。外界看得見的只是富豪莊園的雕樑畫棟，但莊園裏的「賓客」才是問題根源。



其實，內地富人流行興建莊園，並非只是炫富和享受，很大原因是用於招待權貴，特別是各級官員，例如轟動一時的江西神棍王林，當年就建有王府，上至中央高官，下至地方官員，乃至香港的前特首曾蔭權，都曾是座上賓。顯然，當局不僅要拆違建，更要順藤摸瓜查「保護傘」。



成功人士衣錦還鄉是可以理解的，尤其是返鄉做慈善或投身公益性事業，更是值得鼓勵。但中國一些富豪卻是掛羊頭賣狗肉，以回報桑梓為名，實為炫富；以投資發展經濟為名，實為官商勾結斂財。當年鄧小平提出「讓一部分人先富起來，然後先富幫助後富，走共同富裕道路」，但現實卻是，一小部分人確實先富了，卻未幫助窮人、回饋社會，反而為富不仁，無法無天。



當今中國，錢能通神，幾乎沒有辦不成的事情，有錢能擺平一切。正因如此，中國新興的富豪們信心百倍，欲望暴漲，幾乎沒有他們不敢幹、不能幹的事情，即便是違背人倫，傷天害理，他們也是肆無忌憚。中國富豪富可敵國，卻不願意為窮人施捨一分錢，他們傷風敗俗，卻不願為社會公德盡一丁點力。



悲哀的是，就在富豪大建莊園的同時，中國還有四億人正在當房奴，將一生的積蓄奉獻給開發商和政府，當富豪坐在莊園裏宴請權貴之際，偏遠山區的貧困學童還在用江水泡冷飯充飢，還在攀天梯上學，這種貧富反差又怎能不加劇社會矛盾？中國社會不是患寡而是患不均，不是患窮而是患不公，百姓不是仇富而是仇不公。