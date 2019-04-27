世界視線：金正恩核武外交　謀通吃美俄麵包

北韓領袖金正恩周中訪問海參崴，首次與俄羅斯總統普京會面。金氏在俄朝邊境獲得熱情款待，吃了一塊蘸了鹽的麵包，據說是俄國傳統用來招待重要客人的食品。這次是金正恩在河內峰會觸礁後首次外訪，選擇歷史性訪俄，有消息指是尋求俄國援助之餘，亦希望透過普京斡旋，讓美朝能重新回到談判桌，盡快取消制裁。換句話說，金氏此行是想俄國鹽麵包與美國漢堡包都拿到手中。



自從峰會不歡而散，美國總統特朗普拒絕取消經濟制裁，北韓到口的食物被拿走，美朝關係陷入僵局，金正恩出招頻頻，更有迹象重整核武及發展新武器，惹起外界關注北韓會否走上回頭路。朝方雖然放聲氣說年底或有可能舉行第三次特金會，但今次俄國之行金氏胞妹金與正及心腹金英哲都沒有隨行，有傳兩人是因為特金會失敗而被打入冷宮，消息更指有四名官員疑洩露談判情報被處決，可見金氏依然耿耿於懷。



特朗普多次表示與金正恩關係沒有破裂，指雙方仍有談判空間。美國過往說打便打，中東多國吃盡苦頭，對北韓卻一反常態，動口不動手。金正恩當然不會信任美國，卻深信「有核」才有資格叫特朗普坐下來談「無核」。俄羅斯則是北韓「老朋友」，一直希望重返朝鮮半島無核化核心，增加地區影響力。普京指重啟六方會談才能給予北韓棄核後安全保證，今次與金正恩在鏡頭前握手，顯示兩國在外交上戰略性合作。



從海外歸國，接過老父的權杖，年紀輕輕的金正恩上台，外界多質疑個人能力是否足以掌控北韓上下，會否是現代版阿斗亡國君。七年下來，金氏鐵腕治內，手段狠辣不遜父祖輩。一隻手發展核武，一隻手伸出發展外交。北韓由被世界舞台孤立敵視，到今日與南韓握手言和，與美國和平會談，金正恩為北韓開創了政治新路向，然而國內經濟依然一潭死水，加上天災糧荒，形勢嚴峻，當前急務是爭取解除經濟制裁。周旋於幾個超級大國之間，金氏如意算盤能否打得響，為世界局勢增添不少變數。