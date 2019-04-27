Fashion tourism不易翻譯，譯作時尚旅遊，令人不解。或許貼切的解釋，是以追求、購買時尚時裝的旅遊。內地旅客近年到香港以至歐美購買名牌服裝，香港旅客熱衷於去歐美日韓乃至泰國等的outlets購買減價的名牌服裝鞋履，以及香港與內地旅客往首爾明洞買護膚品，到東大門、南大門買服裝飾物，都可以算是fashion為目的的旅遊。



相對而言，東莞虎門以及廣州十三行、白馬市場等，卻只是批發市場，連時尚都似乎沾不上邊，靠的是低價競爭，抄襲人家的設計來大批加工生產；即使部分冒充首爾東大門的服裝，實際還是有所差距，令人看出分別。



內地旅客興起的購買名牌旅遊，是暴發戶式的現象，背後反映出內地財富來得太容易，也可能有貪污非法因素，因此不能長久，內地反貪腐令海內外名牌銷售市況慘淡便可作證明。



國際上領導時裝潮流主要是紐約、巴黎、倫敦、米蘭，都是歷經百年發展，卻是名牌世界，與社會大眾實際的購買力相距頗遠，可遠觀但不會真的購買，購買者只屬少數精英，是貴族化的市場和生產批量。不過，近年全球一體化的發展，把不少文化深厚的社會圈入，因而出現affordable fashion的新興城市：莫斯科、聖彼得堡、伊斯坦布爾、基輔和首爾。由於當地成本較低，文化與設計能力不弱，像伊斯坦布爾和首爾便一度成為fashion旅遊勝地。



相對來說，香港從來不是，只是因內地旅客來港是出外第一站，才來香港購買海外名牌。香港有時裝節，卻缺乏本地時裝，形成不了本地以及與珠三角合作的時裝生產鏈；即使荔枝角的服裝在珠三角生產，亦脫不了虎門一類的品質格調。



中國整體而言，包括港台，人口龐大，購買力強，卻沒有成為在國際上排名的新興時裝時尚的城市，似乎便是這一階段的中國，重錢、重生產總值，不重設計。即使五千年積累的文化，亦產生不出推動時尚時裝的設計文化，更多的是抄襲倣效外國名牌潮流，國人捨中國名牌而一窩蜂地追求外國品牌，於是低端的時尚品牌，例如優衣庫、Zara、H&M都壓住中國本土品牌，變成中國fashion旅遊的本土化、本地生產、本地銷售，卻是外國品牌。中國內地不是沒有生產能力，缺的是文化意志，缺的是對知識與設計的尊重和重視。



甚麼時候中國城市會冒起作時尚都會，吸引fashion旅遊？或許可借一帶一路之力把外國設計文化與人才移植過來，例如虎門便可引進基輔的人才、機構嫁接發展。