「佔中」禍首級九男女日前被判刑，四人收監、四人放生，一人押後宣判。量刑最高者僅囚十六個月，他們是「佔中三丑」戴耀廷、陳健民、朱耀明，其中朱耀明獲緩刑兩年；另一禍首李永達被判監八個月，獲緩刑兩年。邵家臻、黃浩銘各被判監八個月。鍾耀華判監八個月，緩刑兩年；張秀賢判二百小時社會服務令；陳淑莊因要做手術押後宣判。



總體而言，如此輕的宣判早在許多人的預料之中。不過，「佔中」違法，禍害社會秩序如此之大、之深，時日甚久，損害甚嚴重，還是有不少人寄望法庭能夠秉公執法量刑，讓有罪者負起刑責，起到阻嚇作用。然而，判刑結果全非如此，而是高高舉起、輕輕放下，向社會發放訊息：佔中「違法達義」、破壞秩序、造成他人損害並非大不了。



而「佔中九男女」全無悔意，宣判前後一直以「英雄」自居，更號召民眾四月二十八日「十萬人上街」，繼續他們「未竟的事業」，如此氣燄囂張，繼續要「煽惑公眾妨擾」，法官大人還要輕判，其判刑之法律公平何在？這不是在香港法治已經破損之傷口上再撒一把鹽嗎？其再次重挫港人對香港法治的信心彰彰明甚。



事實上，香江府衙、司法中人對處理「佔中」事件一直大有偏頗，明裏暗裏包庇放生「佔中」禍首。誰都知道，「佔中」違法行動實在太大，捲入的人太多，影響太壞，香江府衙、司法中人不能視而不見，「唔做嘢」，然這又為他們有選擇的「執法」提供了更大的空間。最拿手的是，他們只抓了和判了一些搗亂破壞的「小魚小蝦」，還抓了、判了一些在維護秩序時「暗角打人」的執法警察，對「佔中」禍首包括有「前線總指揮」之稱的黎智英及李柱銘之流，則有意放之。



諸如此類的司法偏心、政治黑心，回歸二十二年來，港人見之多矣，黎智英、李柱銘及反中亂港集團也就愈玩愈膽大，「佔中」事件之發生，呼嘯而來，絕非偶然、絕非突然，實乃中港內外、體制內外妖邪勢力共同構建之大氣候、小氣候所致，今次判刑又在呼風喚雨也。