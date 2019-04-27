都說司法亂象是所有亂象的根源，確實不假。香港回歸二十二年，亂足二十二年，固然有各種內外因素，但司法機構執法不公，包庇邪惡，絕對是主要原因。現屆政府以「大和解」為名，充當反中亂港勢力保護傘，更是導致法治淪喪，禮崩樂壞。正是在「大和解」旗號之下，司法機構上演了連串放生鬧劇，「佔中九男女」獲輕判只是冰山一角而已。當局以犧牲法治為代價，與反中亂港勢力進行政治交易，自以為得計，殊不知這不僅自毀法治根基，同時也自我暴露，令人進一步看清他們與反中亂港勢力原是一丘之貉。



香港回歸時為了安定人心，平穩過渡，除了特首取代港督，整個管治班子原封不動，司法系統更是全盤照收。在當時的情況下，這是可以理解的，但回歸二十二年後的今天，司法大權依然牢牢掌握在洋人及其代理人手上，這不是很不可思議嗎？司法機構沒有盡到維護司法公正的責任，反而處處保護洋奴漢奸，港人所見的盡是「反中亂港逢凶化吉，愛國愛港粉身碎骨」的怪事，試問人心如何回歸？香港怎能不亂？



港英餘孽出於不可告人的政治目的，顛倒是非、混淆黑白，這不足為奇，奇就奇在中央敵友不分，做盡親痛仇快的蠢事，無異於自毀長城。中央也許認為愛國愛港理所當然，可以呼之即來，揮之即去，殊不知哀莫大於心死，一旦愛國感情消失，正如火種熄滅一樣，再也無法挽回。日後若再遇到類似佔中的動亂，或者推行二十三條立法，誰還願意挺身而出？誰還敢秉公執法？



「誰是我們的敵人，誰是我們的朋友，這個問題是革命的首要問題。」毛澤東這一論斷至今依然有強烈的現實意義。香港問題千頭萬緒，一國兩制走樣變形，歸根究柢就是因為港府賢愚莫辨，中央敵友不分。這一根本問題不解決，香港就不可能真正回歸，全面管治權更是無從說起。