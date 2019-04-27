欲赦之罪，何患無詞！佔中「九男女」案件已經判決，法官一方面直斥眾被告毫無悔意，一方面卻大發慈悲，而輕判的理由無外乎有人年老體衰，有人犯案時未滿二十一歲，「老鴿」李永達既不老也不少，正當「中年」，健康良好，但最終亦獲從輕發落，僅被判監八個月但緩刑兩年，變相放生，法官大人說他過去三十年「服務社會有貢獻」。



功能否抵罪本來是一個爭議話題，就算我們接受功可抵罪，那麼李永達到底對社會作出過哪些貢獻呢？事實上，李永達的一生可以用「反中亂港」四個字作總結，他予人的印象除了搞搞震，還是搞搞震，而成為佔中搞手及拿着大聲公「煽惑他人」參與佔中，恐怕就是他這輩子對社會的「最大貢獻」了。



李永達是白鴿黨成員，做過黨主席，而白鴿黨的最大金主及支持者是漢奸黎，漢奸黎幹下的壞事，少不了李永達一份。李永達雖不是「搞事四人幫」成員，但與漢奸黎過從甚密，常被人看到赴黎府密會，而他參選立法會失敗後，獲「民主阿婆」陳老太眷顧，邀請他出任自己名下智庫的研究總監。陳老太是甚麼人大家都清楚，她從前是港英政府的紅人，回歸後「忽然民主」，獲外部勢力吹捧為所謂「香港良心」，其實就是「黃皮白心」，專門做唱衰中港賣國求榮之事，陳老太看中李永達，自然是物以類聚，人以群分。



就在佔中判決之前，李永達出了一本書，聲稱每日一百五十個內地新移民配額中至少混入了四十個中共黨員，歷年來，成為香港人的中共黨員高達二十萬人，分布於各行各業。這類說法毫無根據，但迎合了反對派製造「紅色恐怖」分化社會的需要，所作所為與林子健「釘大腿」事件如出一轍，難怪李永達有「林子健第二」之謂。



李永達反中亂港三十年，最終成為獲法庭輕縱的理由，既荒唐，更現實。