台灣明年大選攸關政權的賡續與移轉，結果是政黨輪替還是第三勢力抬頭，由台灣二千三百萬人民在明年一月用選票來決定。台灣民眾在去年底的地方選舉，已經用選票清楚表達厭惡政黨以意識形態綁架選民的態度，此次選舉不應再是虛幻的統獨對決。



台灣民主化後，統獨之爭只是政黨唬爛的選舉操作，不僅落後於形勢，與時代脫節，亦不切實際。統派在台灣是極少數，也是弱勢族群，「武統」之說固然在台灣會被群起而攻之，支持「和平統一」而被標籤為「紅統」的新黨，亦根本不成氣候。國民黨的「統派」由「反共復國」到「三民主義統一中國」，隨着「中國崛起」，台海兩岸的政治、經濟實力的差距擴大，亦已風流雲散。今天的國民黨主張「九二共識、一中各表」，亦是期待在中華民國憲政體制下維護台海安全，兩岸和平共處。國民黨的主流思想是「不統不獨不武」的「維持現狀派」，也可說是「中華民國派」；中華民國既然是一個「主權獨立的國家」，國民黨當然反對「一國兩制」，但在中共眼中卻是「獨台」，與台獨一樣都是分離主義。



至於台獨，民進黨有台獨黨綱，「建立一個新而獨立的國家」是建黨理想，據說直到今天仍沒有放棄這個理想，當然是獨派。但台灣邁向民主化後，「台獨建國」須由台灣二千三百萬民眾通過「制憲公投」才能達成。民進黨兩度上台執政，說好的公投制憲台獨，形格勢禁，連個影子也沒有。今天被視為深綠精神領袖的陳水扁，二○○○年在總統就職典禮上發表「四不一沒有」聲明：「只要中共無意對台動武，本人保證在任期之內，不會宣布獨立，不會更改國號，不會推動兩國論入憲，不會推動改變現狀的統獨議題公投，也沒有廢除國統綱領與國統會的問題」。按照今天台灣獨派的標準，陳水扁的「四不一沒有」就是背棄「獨立建國」理想，更不要說他在○五年與親民黨主席宋楚瑜簽署《十點聯合聲明》，提到「依照《中華民國憲法》所揭櫫的國家定位，即為兩岸目前在事實與法理上的現狀，此一中華民國主權現狀必須受到兩岸與國際社會的承認與尊重。」這不就正是今天中國國民黨的立場！



一六年大選，民進黨重挫國民黨，不但掌控中央政權，立法院議席亦過半，已是「完全執政」；雖說台獨借「中華民國」的殼上市，又天天在搞「去中華民國化」，台獨就是不敢來真的。國民黨明年大選的政見主軸必然是「拚經濟、顧民生」，無法在選舉再搞統獨對決把戲的民進黨惟有高舉「守護民主、捍衞主權」大旗，靠着標籤國民黨「親中賣台」，看看可不可以「逆轉勝」！