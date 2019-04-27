香港回歸後經歷了四位律政司司長，但沒有一個如現任的鄭若驊那般膽大妄為、目中無人、無法無天，而且毫不掩飾。



她上任第一日即被踢爆大宅有多處僭建，事後竟以疏忽大意為由推卸責任，但實情是她曾就建築物條例著書立說，更同時擁有土木工程師資格，加上其夫是「工程界領袖翹楚」（此乃潘樂陶在僭建案中的求情說詞），對於僭建問題，這對夫婦可謂比任何人都要清楚，根本不可能疏忽大意；更惡劣的是，她申請按揭未有提及地庫僭建範圍，涉嫌隱瞞銀行，警方正在調查。一個知法犯法、滿口謊言、誠信破產、屢次受查的律政司司長，怎麼可能不令香港法治蒙污？司法怎麼可能有公平公正可言？



鄭若驊的劣行罄竹難書，觀其為了換取不被反對派咬實僭建一事不放，竟以「證據不足」為由放生漢奸黎的政治黑金案，完全不理公眾觀感，已知這個律政司司長為了一己私利，是沒有甚麼髒事幹不出的。果不其然，最近律政司又透過傳媒放風，指九男女將是最後一批落鑊的佔中搞手，為再次放生漢奸黎鋪墊輿論。這還不止，她及其夫的相連大宅有多達九處僭建，涉及逾一千七百平方呎，律政司竟大搞自我特赦，只控老公不控老婆，而且多處僭建之中，只就水池一處提出檢控，最後法庭僅罰其夫二萬大元，隨時連買兩塊水池磚的錢也不夠，與其說是懲罰，不如說是為日後所有豪宅僭建大開綠燈。



古人說，「禁而不止，則刑罰侮」，「法之不行，自上犯之」。在鄭若驊把持下，香港法治蕩然無存，檢控與否全由一人說了算，是活脫脫的人治而不是法治，令人再也難以對法律生出尊重和敬畏之心。尤其是漢奸黎一次又一次獲放生，連有圖有片鐵證如山的恐嚇東方記者案都大有不了了之之勢，恍如有金鐘罩護體一般。林鄭可以縱容司長胡作非為，難道中央也可容忍？