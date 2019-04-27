佔領行動對香港造成的滋擾史無前例，幾位發起人最重的刑罰只是監禁十六個月，按理不算嚴苛，但他們好些人仍哭喪着臉，說得像是受了冤獄似的。或許換個角度看問題，他們心裏會更好過，天底下所有做錯的事都該付出代價，不智就是錯，而發動佔領是完全不智的行為，在錯誤的時間、錯誤的時期、錯誤的時代，做他們認為對的事，此事就算本來是對，也會變成錯的。受一次重罰，提醒自己下次學乖很值得，否則下半生都可能要在愚昧與不智中度過。



佔領的時間選得不對，本欄分析過多遍，事不過三，二○○三年為《基本法》第二十三條立法問題，中央讓過一次；二○一二年推動國民教育科又讓一次。如果在普選方式上再讓，就會養成其惡，一二年剛反，一四年又反，時間太密，中央是不可能妥協的。



時期選得也不對，如今是國家主席習近平主政時期，習主席剛上台便定下「打鐵還需自身硬」的方針，決心一改北京過去的軟弱作風。人家已挺起纓槍，你卻偏要用胸口去碰，當然會被刺傷。



選擇的時代就更不對，這是一個完全缺乏民主精神的年代。佔領行動的一幫領頭人，揭穿了其實十分醜陋，彼此傾軋，互搶風頭，整個行動與其說輸了給特區政府，倒不如說輸了給自己。



戴耀廷一夥原定在一四年的十月一日才開始佔領行動，學聯及香港眾志的一群頭目卻要搶風頭，提早在九月二十六日佔領所謂的「公民廣場」，過程組織混亂，卻反過來指摘傳統泛民主派不去保護他們，之後更與泛民互相批評，相纏相繞，直到佔領行動完結，大家的心結仍然未解。



這些人口宣民主，其實他們的本質和心性跟專制統治者並無二致。在一個不適當的時代搞民主，搞了也是白搞，所以整場佔領行動，只是鬧劇一場。