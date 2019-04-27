北韓領袖金正恩日前在海參崴與俄羅斯總統普京舉行峰會，討論朝鮮半島無核化和兩國經濟合作。分析家指出，金正恩尋求國際支持，除了藉此減少對北京的單一依賴，亦告訴美國北韓並非孤立。金正恩頭大有腦，這是老朽一向對他的評價；事實上，金正恩兩次與特朗普會晤，其表現之得體令人刮目相看。金氏有孟子所說的「說大人則藐之，勿視其巍巍然」的浩然之氣，不會因自己「國小民寡」而有一絲矮化。



金正恩是務實型的領袖人物，自河內峰會美朝元首「不歡而散」後，金正恩這段時間沒有讓自己停下來，他狠批美國和南韓，指美國公然提出強盜般的單方面要求，在改善關係的道路上設置障礙，並警告說：「美國不根除不識時務的傲慢和敵對政策，朝韓關係就不會有任何進展，和平繁榮的任何成就也就盼不到。」金正恩也毫不客氣對南韓總統文在寅喊話：不應妄自以八面玲瓏的調停者、促進者自居，而要成為擁護民族利益的當事者。Man到呢！



要北韓完全無核化，這是不切實際的想法。美朝河內談判破局後，金正恩本月中旬進行了「新型戰術制導武器」試射，這是自二○一七年十一月北韓試射一枚洲際導彈後，約一年半以來進行的首次導彈試射。此外，金正恩亦視察了北韓最精銳的空軍部隊。之後，面對俄羅斯的邀請，金正恩終於踏上赴俄之路。有論者說，「噴美韓、射導彈、約普京」這套「組合拳」打得實在精彩！



然則，金正恩的底氣從何而來？相信是困擾北韓的糧食缺口正在逐步縮小。據世界糧食機構估算，北韓每年約需五百五十萬噸至六百萬噸糧食，上世紀九十年代絕大部分糧食靠外援，近年來大有改善，一七年糧食總產量為五百四十多萬噸，若然數據沒有造假，北韓的糧食基本可自給自足。要言之，俄朝峰會，普京擺明禮遇金正恩，老朽只能說金氏治國進退有據，不輸人，更不輸陣。