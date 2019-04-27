反對派又有新招式，繼提出逃犯修例加入「日落條款」之後，民主黨早前舉行記者會稱，立法會審議《逃犯條例》修訂的工作已陷入「膠着狀態」，加上台灣方面已表明不接受是次修訂，故在加入「日落條款」的同時，他們建議「以地域來劃分台灣」，將內地定義為「香港、澳門及台灣以外的中國地方」，以「避開『主權』爭議」。



眾所周知，「中國地方」包括大陸、香港、澳門及台灣，或稱「兩岸四地」，港澳台乃中國一部分。民主黨提出的修訂，不但違反修例的原意，更有鼓吹「台獨」、「港獨」之嫌，隱藏着想將香港和台灣視為「獨立政治實體」之心。



去年九月一日起正式實施的《港澳台居民居住證申領發放辦法》，標誌着「一國兩制」重大決策實踐後開啟歷史的新一頁。港澳台是「一國兩制」的理論和實踐之源，也是國家實行「一國兩制」的基礎和發展之地，「一國兩制」需要一步一步向前推進。



事實上，《逃犯條例》修訂加入「特別移交安排」，讓特區政府可以個案方式，處理未有跟香港簽訂長期移交協議的任何一個司法管轄區，包括中國大陸、台灣和澳門，不僅堵塞現時的法律漏洞，更能體現「一國兩制」原則。特首已經說明有關修訂不是針對特定司法管轄區，而是要在「一國兩制」原則下，一視同仁處理所有未與香港簽訂長期移交逃犯協議的地域的請求。



港澳台作為國家的一部分，應該在今次《逃犯條例》修訂中全面準確貫徹「一國兩制」。反對派之所以如此抗拒修例，是因為他們一直排斥以及敵視內地，分裂中國之念揮之不去。民主黨所稱的「以地域來劃分台灣」，將內地定義為「香港、澳門及台灣以外的中國地方」，其根本之意，明顯是為了鼓吹「台獨」、「港獨」。