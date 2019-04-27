筆者較早前參與立法會長江三角洲地區訪問團，可以從本地的政治泥沼中抽離幾天，好好的思考香港的未來。香港面對創新時代，我們需要面對一些不確定性，但如果一見到不確定性，或者一丁點風險，便不去改變，創新又從何談起呢？



出發前，一位在香港從事立體投影技術研究的友人向筆者大吐苦水，他們為客戶設立一個戶外裝置，由於投資比較大，希望做一段比較長時間的宣傳，但屋宇署認為這是一個臨時構築物，必須要申請牌照，但牌照有效期只有一個月，一個月後要拆，再搭建又要再申請和再審批，不但費時失事白白花錢，而且非常不環保，有關項目隨時因此等過時的關卡而告吹。



內地政府自一二年習近平上台後，全力推動供給側（Supply Side）改革，為新經濟、創科產業創造良好經營生態，扭轉過去高投入、高污染、低產出、低回報的局面，只是短短七年的時間，成效昭彰。我們在上海和杭州參觀的項目，從飛機製造、網商、醫療、能源乃至政府公共服務，無不跟創科有關。改革到了深水區，創科就是攻關的利劍，但知易行難，箇中艱辛也不少。



訪問團參觀阿里巴巴的總部，集團創辦人馬雲先生與我們分享他的一些看法，他說或許香港今天所做大數據的科技應用，仍是在很初步的階段，又或許仍有這樣那樣的問題，但如果我們今天不採取行動，後代將會取笑我們。他舉了一個例子，以前的人對銀行存款沒有信心，覺得不安全，把錢都放在枕頭底，我們會因此而不發展金融業嗎？他對阿里雲的數據庫是很有信心的，因為他們每天都面對數之不盡的網絡黑客攻擊，他們就是在應對風險中壯大成長，網絡安全也因此得到改善。



大數據以及人工智能的應用，是未來的一大趨勢，除了商業應用外，訪問團也參觀了「城市大腦」系統，將為交通、消防、治安系統等作出飛躍式的改善；微醫集團（WeDoctor），將大量的臨床大數據應用於診斷、醫科科研和藥物生產等。這些大數據的應用，香港人是要開放擁抱，還是處處設防而因噎廢食？我們在制度設計上，是要避開一切的風險，還是管理風險、應對風險呢？這方面我們應在相關的法例指引，例如私隱條例、電腦罪行條例等，都要及時作出修訂，用好大數據改善生活的同時，也做好規範，防範風險。



七位反對派議員因政治爭拗臨時退出訪問團，可謂代表了社會某些人的心態：拒絕溝通、拒絕了解，沉醉於過去的優勢，自我感覺良好。我們這一代都在這舒適圈中長大。或者你不同意，香港的問題多的是，但我們大多數人都習慣從我們的香港範圍內看問題、想方法，這種慣性的內向的思維，其實與香港是國際大都會的定位很不脗合。反對派代表或許在立法會大樓張望着維多利亞港，海風吹拂，夕陽無限，一切好得令他們都習以為常，但為甚麼要全部香港人陪他們混着日子、不斷倒退呢？恐怕當我們醒來之時，香港的優勢已經消弭淨盡，光芒不復再了。