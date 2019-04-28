正論：毒品大案何其多　追剿毒梟不容拖

香港表面上是法治之區、安全城市，實際上毒禍氾濫、毒梟橫行，早就淪為毒品中轉港、銷售港、自由港。海關日前再破獲特大毒品案，涉款額高達二億四千萬港元，為本港歷年來最大宗市區內可卡因販毒案，令人咋舌。事實證明，斬草不除根，春風吹又生，一日不將毒梟繩之以法、不將背後的保護傘一網打盡，即使執法機構表現再神勇，也是獨木難支，香港難逃毒海沉淪的厄運。



海關根據線報，懷疑有本地黑幫引入東歐人士到港販毒，經過數星期深入調查，日前終於收網，直搗土瓜灣、尖沙咀及油麻地三個處所，一舉檢獲二百五十公斤可卡因，拘捕兩名外籍男子，相信已瓦解一個跨國販毒集團。今次的世紀特大販毒案並不尋常，被捕的兩名外籍男子假扮成高端旅客，使用萬元名牌行李篋藏毒，更入住高級酒店和高尚住宅掩人耳目，但不論他們偽裝得如何精明，終究邪不勝正，逃不過海關的法眼，人贓並獲。



毫不意外地，今次案件又涉及本地黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻在背後操縱，這也是最近三百六十五日內破獲第四十一宗涉及和勝和的毒品案。事實上，今次涉案的可卡因製成磚狀，包裝和月初海關在沙田搗破的住宅毒品倉九十一公斤可卡因相類似，而且都是經由南美水路入境，供應亞太地區。當時海關宣布該案市值逾一億元，為歷來市區內最大宗，詎料不足一個月，這個「市區內最大」的紀錄就遭打破，除了證明海關緊盯上海仔集團沒有半點鬆懈，更反映有人棄保潛逃後上演最後瘋狂，為了套現肆無忌憚密集式「出貨」。



可以看見，上海仔雖然身負兩案四罪，被本港警方通緝，但他自恃港府與大部分東南亞及歐洲地區並無引渡協議，不斷流竄於泰國、柬埔寨、越南及瑞士等地，遙控其毒品王國繼續一條龍製毒、運毒、販毒。其集團不僅荼毒香港、澳門和內地，更禍延台灣、日本、南韓以至其他東南亞地區，越南數日前才偵破驚天世紀毒品案，起獲七百公斤霹靂可卡因，市值超過十億二千萬港元，為百多日內第三十一宗上海仔集團在內地及東南亞犯下的毒品大案，足見上海仔為了一己私利，將魔爪對準自己同胞還不夠，更將毒品輸往其他國家，堪稱無法無天、罪大惡極。



香港以至東南亞的毒品大案掃之不盡，不光彩的紀錄一再被打破，毒禍如江河決堤一發不可收拾，香港淪為不折不扣的毒港，令人生出「毒品何其多，破極破不完」之嘆，說到底是港府無能不作為。沒錯，海關站在執法第一線，一次又一次對毒梟及其販毒集團作出精準打擊，無畏無懼，表現卓越，然而百足之蟲死而不僵，上海仔集團與東南亞、南美及東歐的毒梟同氣連枝、互相勾連，瓦解了一個集團，又會有另一個取而代之，海關雙拳難敵四掌，必然疲於奔命。



正如我們多次指出，打蛇打七寸，擒賊先擒王。上海仔至今逍遙法外，全拜背後有警方及司法兩把保護傘所賜。眾所周知，上海仔一直得到警方高層通風報信，以致每次都能聞風先遁，前退休警司甚至充當上海仔的馬仔、出席上海仔嫁女宴並坐到主家席，讓人體會何謂兵賊一家。加上律政司遲遲不檢控，為上海仔送上潛逃機會，毒禍由是沒完沒了。由此可見，拘捕其爪牙仍是不夠的，最重要的是斬草除根，除了將大毒梟追捕歸案，還要嚴打其背後保護傘。



必須指出，內地掃黑除惡行動之所以成效卓著，關鍵在於「刀口向內」，對販毒集團及貪官污吏雙管齊下，絕不手軟，反觀香港掃黑除惡往往一陣風，警方每年舉行的「雷霆行動」行禮如儀，被捕的都是小角色，沒有大魚落網，遑論有保護傘被打，結果香港淪為公安部高官口中的「毒販避風港」，臭名遠播。尤有甚者，反對派全力阻撓港府修訂《逃犯條例》，起了包庇犯罪分子的作用，彷彿與上海仔集團默契配合，沆瀣一氣，更是令人側目。



過去中央囿於一國兩制的枷鎖，顧忌被人說三道四，該出手時不出手，致使「全國一盤棋」出現死角，但隨着形勢轉變，為期三年的掃黑除惡行動進入中期攻堅階段，警隊前一哥曾偉雄更獲中央委任為國家禁毒委員會副主任，「港人治港毒」的目的彰彰明甚，證明中央決心填補漏洞，不容香江成為燈下黑。可以說，上帝要他滅亡，必先使他瘋狂，大毒梟的末日喪鐘已經響起，關鍵是港府會否陽奉陰違、明縱暗護！



