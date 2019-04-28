功夫茶：明日大嶼天仙局　掏空庫房禍無窮

開講有話︰財到光棍手，一去冇回頭。特區政府推明日大嶼填海計劃，一開波就攤大手板攞六千二百四十億大元，真正幾錢埋單只有天曉得。呢場大龍鳳分分鐘搞到庫房一鋪清袋，禍延子孫後代，名副其實係「明日大罪」！



咁就唔怪得尋日立法會舉行特別會議，邀請公眾就中部水域人工島相關研究發表意見，結果演變成一場批判大會，有團體炮轟政府刻意低估填海工程造價，目的在於「昆水」，事關香港近年大型基建成本沒有最高，只有更高，填海工程冇一萬億都落唔到樓，佢哋形容明日大嶼計劃係「千年一遇嘅天仙局」，可謂一針見血。



所以幾時都話群眾眼睛雪亮。大家有眼見，特衰政府次次推大型基建，次次延誤超支不斷，淨係一條豆腐渣沙中線，幾乎三日一小鑊，五日一大鑊，依家都唔知點收科。有人擔心明日大嶼取代杜拜人工島，成為全球最貴爛尾工程，絕對唔係危言聳聽。咪睇班官家陣講到天花龍鳳，又話長遠投資，又話解決基層住屋問題，總而言之拍晒心口鐵塔都托得起，一旦偷雞成功，過咗海就係神仙，之後洗濕咗個頭咯喎，仲唔打死狗講價，予取予求咩。



正所謂不近情者多藏奸，填海唔係話唔得，好似新加坡填海造地成績就有目共睹，問題係點解當局唔喺現有海岸線填出去，而偏偏要「無中生有」整個人工島出嚟？好簡單啫，相關配套設施一闊三大，在在需財，商機無限，到頭來益咗邊啲人，畫公仔唔使畫出腸喇啩。



退一萬步，就當你明日大嶼真係搞得成，而官老爺又真係冇走數，將當中七成土地用嚟起公屋，之但係首批入伙最快都要去到二○三二年。一萬年太久，只爭朝夕，幾十萬等上樓嘅無殼蝸牛瞓劏房捱貴租，依家就活喺水深火熱之中，你同佢哋描繪冇雷公咁遠嘅美麗願景，同畫餅充飢有咩分別！



功夫茶講都講到口水乾喇，港府開口埋口「寸土必爭」、「見縫插針」，實際上土地荒根本就係偽命題。有人計過數，本港已發展土地只係佔總面積嘅四分之一左右，只要將發展面積增加一至兩個百分點，問題自然迎刃而解。淨係新界棕地面積就超過一千公頃，已經同建屋土地缺口相差無幾，更加唔好講大量廢棄校舍、公務員宿舍以及街市等長期丟空餵蚊。班廢官係都要捨近求遠，取難不取易，畀人鬧爆都係咎由自取。



不過講乜都嘥氣。香港家陣十足十撞邪咁款，政治紛擾，治安不靖，福地早已淪為亂地，市民就算冇條件移民都上晒大灣區，明日大嶼搵鬼住吖！



