世界視線：拉攏擁槍派選票　特朗普再次退群

美國總統特朗普日前出席全國步槍協會（NRA）周年活動時突然宣布，撤回美國在聯合國《武器貿易條約》中的簽署國身份。這是特氏繼巴黎氣候協定、伊朗核協議後，再次帶領國家退出重大國際協議。



《武器貿易條約》的設立是為了控制武器貿易的進出口，由坦克、戰鬥機、軍艦到各式小武器的進出口貿易，都納入其規管範圍之內。根據該條約，各武器生產國在出口武器前，必須先弄清相關武器的用途以及使用地點等，以防範武器流入恐怖分子及極端組織之手。美國於一三年奧巴馬任內簽署條約，但尚未獲國會核准。



特朗普退出《武器貿易條約》，固然是其「逢奧必反」政治策略的再一次體現，但更重要的是拉攏擁槍派保守選民的支持。NRA一直視《武器貿易條約》如洪水猛獸，認為它剝奪了憲法第二修正案賦予的擁槍權利。特氏對此了然於胸，故特意在協會周年活動上「做騷」，在道具退群文件上簽字，並把自己塑造成捍衞自由的「鬥士」，「我們絕對不容許非經選舉產生、毫無認受性的外國官僚機構，踐踏憲法第二修正案賦予各位的自由」，一番慷慨陳詞，惹來滿堂掌聲。



去年美國發生多宗導致嚴重人命傷亡槍擊血案，令NRA承受巨大民意壓力，加上近期該組織內鬥不斷，行政總裁跟主席因財務問題互相指摘，鬧得不可開交，更令整個擁槍運動陷入低潮，特朗普此時此刻的撐場，不啻是一場「及時雨」。問題是，此前有多項民調顯示，愈來愈多民眾支持對槍械作更嚴格管制，特氏將賭注全押在擁槍派之上，有一定風險。當然，特氏此前建議老師佩槍等言論，撐擁槍派的形象太深入民心，難以挽回對家支持，除了一條道走到黑之外，別無選擇。



事實上，特朗普退群除了討好國內擁槍派，也有國家實際利益考慮。眾所周知，美國是全球最大軍火出口國，佔全球市場份額達三分之一，每年「創匯」不計其數，特別是俄羅斯、中國等主要競爭對手均拒絕簽約，更加沒有「執輸」之理。



