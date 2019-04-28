神州觀察：貨車翻側遭哄搶　國民劣根難剪除

中國人的劣根性無處不在，其中具代表性的一種，便是層出不窮的哄搶行為，不論是公家的還是私人的，見了便要搶，而且敢拿敢搶，搶起來更是爭先恐後，不怕醜態百出，但怕搶少了搶遲了會吃虧，至於公序良俗、文明道德之類的，統統無人理會。



浙江一輛載有逾三噸鯽魚的貨車日前爆胎翻側，鯽魚傾倒滿地，當地交警見狀幫忙執拾清理，誰知附近村民聞風而來，一個個更自備膠袋等用具，見魚就檢，裝滿即走人，如同在取自家東西一般。在場交警面面相覷，原本以為村民也是來幫忙的，怎知卻在自己的眼皮子底下肆無忌憚地哄搶起來，真是失禮又失威。



事實上，像這般視警察如無物的哄搶行為並非浙江獨有，全國各地多有所聞。早前山東德州就有運桃貨車翻側，且車主受傷嚴重，當地村民卻照搶不誤，更不顧交警勸阻，有村民還振振有詞反問，搶桃子犯法了嗎？甘肅蘭州更有交警因無力制止哄搶行為而需再報警求助，趕來增援的警員被迫鳴槍示警驅散村民，事後卻又遭質疑在槍械使用上存在問題，實在叫人哭笑不得。



可以見到，類似的哄搶事件在內地十分普遍，不論是貨車翻側散落的物資，還是公共場所的花盆擺設、馬拉松賽事中為運動員提供的飲用水皆無例外，以至出行不遵守交通規則搶紅燈，排隊打尖，遊客在餐廳爭搶食物，在商場為爭購奢侈品而大打出手，在高鐵、巴士等交通工具上搶佔座位，各種醜行可謂數不勝數，彷彿不爭不搶便是吃虧倒楣的事，見別人搶了佔了又渾身不自在，非要在心裏暗暗發誓，下次須比對方搶得更多更快，否則寢食難安。



這類人從來沒有公德意識，亦不會有半點羞愧之心，自私自利、佔小便宜心態驅使着他們一次次做着乘人之危、趁火打劫的事情來，且是在光天化日、大庭廣眾之下為所欲為；一條魚、一個水果就能將他們的法律意識、道德文明底線擊破，一再展現出貪婪冷漠本性而不覺，實在可悲可嘆。於是眾多哄搶行為逐漸成為隨機性事件，隨時隨地都在上演。



犯罪心理學中有個著名的「破窗效應」理論，認為社會環境中的不良現象如果被放任存在，便會誘使人們倣效，甚至變本加厲。一如發生在浙江的貨車哄搶事件，警方通常只採取勸阻、教育等方法應對，根本起不了任何警誡作用，警民之間似乎形成了「法不責眾」的怪異默契，如此不作為，無疑是在助長歪風。更需要反思的是，哄搶行為的背後是整個社會道德墮落的折射，內地經歷四十年改革開放，並取得了舉世矚目的經濟成就，民眾倉廩實卻愈發不知禮節，劣根頻現是何道理？



