佔中案的判決，各方都會不滿，在於各方的政治要求不同。



佔中案是政治案，香港卻缺少本港立法的二十三條，便只能以其他的法律引用來刑訴和判決。引用的法律是香港殖民地時代的，主要屬於公安性質，雖然帶有政治因素，但並不明確直接。而香港行普通法，依據過往的案例，但是法官的裁判決定權大，不會是簡單地如成文法那樣依律判決。法官可以判定引用哪些案例，怎樣引用，其中有頗大的酌情權。故此，戴耀廷、陳健民與朱耀明性質一樣，朱耀明卻可以因為年老、服務社會等而獲判緩刑。至於其餘的判緩刑或社會服務，都有各自的理由。在這樣普通法法官審判的制度下，除了上訴一途外，是沒法更改。



佔中的問題是顏色革命，政府沒有展開調查，因此便不能確定，而即使確定，現行香港的法律亦不能從國家安全、意圖顛覆政權入罪。沒有調查，便沒有證據。其中涉及外國勢力，更難於調查，難以找出證據來。這便是歷史上眾多政變，包括未成功的政變，不易找出背後的政治陰謀與安排。



美國推動的顏色革命，由全球最大的軍事情報體系推行，有眾多盟國的軍政情報系統配合、支持，民間和媒體怎有足夠的資源能力來證實美國的陰謀呢？美國國會曾經進行一些調查，例如上世紀八十年代列根任總統時CIA販運毒品來資助推翻尼加拉瓜政府，結果也是不了了之。就算拍了電影，也沒法逼美國政府法律追究。政治，特別是大國政治，便是如此。



但是，未能有確鑿證據並不能否定美國推動顏色革命的陰謀，特別是顏色革命都是在美國有特殊政治利益、政治目的的地方發生，美國及其盟友首先參與和提供所有支援。而差不多同樣地，每一個發生顏色革命的國家或地區，結局都是政治分裂、內亂不止，表面上是鼓吹民主、自由、人權，實際卻帶來對普通人民廣泛的民主、自由、人權的破壞，寡頭壟斷與軍閥橫行，貪污舞弊，社會經濟倒退。



因而，即使不能確定顏色革命與美國的關係，卻可因現實結果來確定以民主、自由、人權為口號的顏色革命，差不多便必然把民眾的民主、自由、人權破壞，故不能不防、不能不禁止。戴耀廷、陳健民、朱耀明等人判刑是他們個人的悲劇，但佔中是香港社會的悲劇。若他們成功推翻政府，開展顏色革命，便更是香港整個社會乃至中國的悲劇。他們或許無知，或許愚蠢，或許陰險，心懷政治陰謀，但無論如何，今次的判刑是他們應付出的代價，怨不得人。