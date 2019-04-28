世界銀行二○一八年的數據表明，美國、歐洲（以歐盟計）和中國的經濟總量排名世界前三，佔了全世界經濟總量的百分之七十。可見，美國、歐洲和中國任何一個實體都會對世界經濟、政治格局發生重要影響，三者的相互關係影響更大。



美國、歐洲、中國各自體量巨大的情勢，令三者的關係十分複雜，在許多問題上根據自家利益的考慮會博弈莫測不已，這當中還夾雜了許多文化、意識形態、社會制度、價值觀的歷史與現實因素及恩怨。三者關係，經過中國改革開放、走向世界、日益強大的互動博弈磨合，本來已有了一個大致穩定的局面——三贏互利的局面。然而特朗普上台後，推行赤裸裸的美國優先、單邊主義、貿易保護主義，把美國的利益赤裸裸的凌駕在歐洲和中國之上，而且態度和手法極為粗暴霸道，欺人太甚，遂使美歐中的關係發生了即時和深刻的變動。



特朗普政府對中國和歐洲的挑戰，皆從貿易戰開始。去年七月前後，特朗普政府大呼小叫，氣勢洶洶的開打對華貿易戰之時，也兼向歐盟打響了「徵稅戰」，把歐盟「拍唬」得不輕，又拉又打，向中國施壓。去年七月六日美國對華第一輪三百四十億美元商品加徵關稅生效後，七月二十五日特朗普與歐盟主席會晤，「對美歐貿易戰按下暫停鍵」，全力對付中國。最近中美貿易談判似乎有望達成協議了，特朗普政府立刻要重啟美歐貿易戰，要在針對汽車及零部件等問題上向歐盟尤其是德國加徵關稅。



這段時間，歐盟和老美之間還有許多不愉快的事，對老美的貿易保護主義、單邊議案、破壞國際規則等，歐洲敢怒且敢言，對老美打壓中國「要求配合」保持距離甚至劃清界線，並和中國增進關係，共同抵制老美的妄為和霸權，以增加自身和老美周旋、談判的籌碼。國家領導人最近訪歐時說：「中國重視歐洲戰略地位和作用，一直將深化對歐關係作為外交優先方向。」看來特朗普的美國優先正在把中國的外交方向進一步推向對歐優先，不過歐洲方面短時期內未必會完全領情。