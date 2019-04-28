美國不斷攪局之下，台灣海峽本已風高浪急，沒想到法國也來蹚渾水，日前派出一艘軍艦大搖大擺穿越台海，極盡挑釁之能事。法方聲稱這是體現「自由航行」，分明是欺人之談，作為歐洲國家，其軍艦大老遠跑到中國家門口撒野，到底想體現甚麼自由？



最諷刺的是，中國領導人上月剛剛訪問法國，簽署了十五份商業協議，包括購買三百架空巴飛機，總金額多達四百億歐元，不可謂不大手筆，詎料法國收下禮單後即翻臉不認人，可見洋人不僅靠不住，而且貪得無厭。美國在台海和南海攪局，主要是為了勒索中國，不戰而屈華之錢，法國有樣學樣打台灣牌，顯然也想從中國身上得到更多好處，問題是它有資格嗎？有實力嗎？



中國面對美國往往逆來順受，委曲求全，在貿易戰中更是不斷退讓，也許是因為目前實力還不如人，不得不暫時隱忍。但如果連法國這種二流國家也不敢反擊，未免太可悲了。正如有人質疑，當年滿清政府軟弱無能，至少也和外國打過幾仗，打敗了才簽署城下之盟，難道當今中國連滿清還不如？



事實一再證明，愈怕事愈多事。中國經常強調和平發展，無意稱霸，奈何西方國家不是這麼看，他們既想從中國身上榨取更多油水，又不想見到中國崛起，於是不斷搞小動作，為中國添煩添亂。加拿大任意拘捕華為高層也好，法國軍艦穿越台海也罷，都是對中國的挑釁和侮辱，是可忍孰不可忍！



中國人說，打得一拳開，免得百拳來。西方人說，真理在大炮射程之內。兩者說法不同，但表達的是同一道理，這個世界只有強權沒有公理，誰的拳頭大，誰就代表真理。西方國家為了遏制中國崛起，必然會加緊圍堵和打壓，類似挑釁將陸續有來，台海南海東海都不可能平靜，關鍵在於中國如何應對，是繼續「韜光養晦」，妥協退讓，還是奮起反擊，以牙還牙？