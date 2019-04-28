「戴着鐐銬跳舞」大家聽得多，有沒有聽過戴着鐐銬出席立法會會議呢？



佔中「九男女」被判刑，四人即時入獄，惟判囚翌日即告「身體不適」入院的邵家臻至今仍羈留醫院，要等到出院後懲教署才能安排其服刑的監獄。不過，邵家臻還沒有適應身份已由尊貴議員到囚犯的轉變，他透過友人表露心願，下周立法會復會後，將申請在懲教署人員押解情況下去開會，即使戴着鐐銬亦「不覺羞愧」。此言一出，香港人全部「O嘴」：咁都得？



邵家臻有此「石破天驚」的想法不足為奇，他在判囚前的求情就坦承捨不得立法會議員的工作，更捨不下同居女友的溫柔，希望法官大人法外開恩，判其非監禁式懲罰。再說，儘管按照有關規定，議員被判監一個月以上，並經出席會議的議員三分之二通過解除其職務，即喪失立法會議員資格，而邵被判監八個月已經觸及有關機制，但在反對派政客盲撐而建制派席位未足三分之二多數的情況下，邵有信心其議員資格不會被褫奪，因此希望繼續履行職務。



問題是，戴着鐐銬、在押解下出席立法會會議，可以說從無先例，因為服刑的地方是監獄，而不是立法會。如果邵的申請被批准，簡直天下大亂，相信所有囚犯都會有樣學樣，甚至那位涉嫌在台灣殺人後被囚、觸發港府修訂引渡逃犯條例的仁兄，都會要求戴着鐐銬外出工作，懲教署也沒有理由拒絕。如此一來，將所有監獄拆掉好過，甚至將司法系統廢掉也沒有關係，反正都已經無法無天了。



過去不乏在職議員被判囚的案例，但從來沒有一個人會有如此大膽念頭，即使有也不敢公開說出來，因為大家都有道德底線，都知道戴着鐐銬示人是一種恥辱，不少囚犯不得不出現在公眾場合時，會用毛氈或外衣遮住鐐銬，獨有邵家臻不以為羞，反以為榮，也算是囚犯中的「極品」了。