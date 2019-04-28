四月中旬，台灣的外交部與美國在台協會舉辦連串慶祝《台灣關係法》四十周年活動，期間中共戰機和艦艇在台海周邊進行海空聯合演習，凸顯美中台三邊關係發展的詭譎多變。最近美國政府的「友台」動作頻密，民進黨當局視為「對美外交」的重大突破；有美國撐腰，自信滿滿，藉着已經開動的「政權保衞戰」，向對岸擺出一副戰鬥格，使兩岸關係增加不穩定的因素。



一九七八年十二月十五日，美國突然宣布將於次年一月一日與中華人民共和國政府建交，並與中華民國政府斷交，斯時台灣危如累卵，人心惶惶，頗有一些藍營人士在回顧歷史的傷痛時，相信會問：當年美國背信棄義，出賣盟友，而所謂《台灣關係法》只不過是規範「美國人民與台灣人民之間關係」，旨在維護美國在台利益，有何可慶？



為處理斷交後的台美關係發展，美國國會制訂《台灣關係法》，並分別在七九年三月廿八及廿九日表決通過，四月十日經時任美國總統卡特簽署，《台灣關係法》的要旨為：「協助維持西太平洋之和平、安全與穩定，並授權繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係，以促進美國外交政策。」主要功能有：一、記載美國對台灣政策的目標，包括維持台海和平穩定，維持台海現狀，維持美台商業及文化關係，保障人權與台灣安全。美國將繼續提供防衞性武器給台灣；美國也將抵抗任何訴諸武力，或使用其他高壓手段，危及台灣人民安全與社會經濟制度的行動。但並未明定美軍在台海危機出兵保護台灣之義務。二、在「無外交關係」的情況下，維持美台間經貿關係。三、成立美國在台協會以代表新關係中的美方。



美中台關係，是靠美中「三個公報」、《台灣關係法》與美對台「六項保證」所維繫。美國的立場是強調維持現況，防範中共武力犯台，也不許台灣走向獨立。隨着美中關係因貿易戰而出現緊張，美國總統特朗普顛覆傳統外交戰略，兩岸政策亦開始向台灣傾斜，美國不支持台獨，卻以「支持台灣民主」來制衡北京。近兩年，經過美國國會通過、總統簽署的對台相關法律，就有《台灣旅行法》、《國防授權法》、《亞洲再保證倡議法》等，大力加強與台灣關係。



美國的「友台」政策，是期待台灣可以在美中戰略性競爭中扮演抗衡角色，台美之加強安全合作，可以維持多久，要看美國甚麼時候放棄台灣這一棋子。由羅斯福、杜魯門到尼克遜、卡特，在上世紀四十年代到七十年代，美國出賣中華民國的歷史斑斑可考。台灣朝野應該以史為鑑，吸取教訓，美國靠不住，內部團結最重要。