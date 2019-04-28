「佔中九男女」除了陳淑莊因病押後判刑外，其餘四人入獄、四人獲放生。獲放生的執番身彩，喜不自勝，入獄的則百般滋味在心頭，邵家臻羈押不久更出現心律不正，急送醫院留醫，一臉弱不禁風的模樣，與當日以「佔中死士」自居、在大台發號施令的威風姿態大相逕庭，既可憐又可笑。



大家一定不會忘記，佔中爆發前有所謂「十死士」，邵家臻是其中一人，但就像經典歌曲《十個救火的少年》一樣，十個佔中的死士走吓一個、走吓又一個，事前個個慷慨激昂說會承擔法律責任，事後九人消失得無影無蹤，剩下來的邵家臻並非特別勇武，而是藉此賺取知名度，為自身鍍上光環撈取政治資本而已，否則寂寂無聞的他，何德何能贏來立法會選舉議席？搖身一變成為尊貴議員？



如果邵先生真的如他所說會為佔中自首認罪，至少還能贏得市民尊重，可惜啊，來到審判一刻，堂堂大男人竟不斷推卸責任，更以糖尿上眼、不捨女友等爛藉口哀求法官輕判，知道必須入獄就即時發病，不能不令外界懷疑，有人是否寧瞓病床不瞓水飯房？



及至昨日，邵先生又有驚人之舉，透過代表律師申請服刑期間到立法會開會，繼續為市民服務喎！到底這是真熱血還是假熱誠，冀藉此減少在囚時間、保住議席，真是天曉得！若然這樣也行得通，戴耀廷是否也可申請服刑期間到大學上堂，繼續服務社會作育英才？監獄猶如自出自入的無掩雞籠，怪不得楊岳橋說留案底會令人生更精彩了。



按照《基本法》，議員被判監一個月以上，經在席三分之二議員通過，就會喪失議員資格；議員未得到立法會主席同意，連續三個月缺席而無合理解釋，也會喪失議員資格。據知建制派正密謀提出褫奪邵議席的動議，一想到每月十多萬元薪津隨時化為烏有，心急得想「越獄」也是人之常情啊。