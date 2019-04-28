美國總統特朗普日前預言，很快便會與中國國家主席習近平在白宮會面。兩巨頭能親自晤談，當然是為簽署貿易協議，雙方的貿易戰延展至今，應是肯定能談得攏的，只差在何時落實停戰而已。很多人曾斷言中美兩國存在根本矛盾，不可能達成協議，如今都紛紛改口。



當今世界的資訊猶如萬花筒，如何能抓緊關鍵，就要憑經驗加直覺。筆者一直堅信中美兩國必定能達成共識，沒利用太多分析與數據，所憑的主要是兩位智慧老人的話，一位是中國前總理朱鎔基，一位是股神巴菲特。資訊懂得選用的，一、兩條便夠，多了反而礙事。



朱鎔基說過，中美兩國關係，好又好不到哪裏去，壞又壞不到哪裏去。我信他的，然後就分析，假如中美貿易戰一直廝殺下去，那關係卻是壞到骨子裏了，跟朱總理說的不是一回事，既然信他，便當預見兩國只會鬧鬧彆扭，不會較真。



朱總理說這句話，恐怕已十多年前了，一般人會以為是不合時宜。但真正的智者多能通觀全局，洞燭先機，這就是我常說的「棋盤式思維」。等於最高明的中醫師，大抵可以預見到你三十年後，身體的哪一處地方會出現哪一種疾病。



事實上，如今很多政治或財經評論者，與其說在分析時局，不如說是在做滯後的新聞報道，例如樓市升勢已成，他就唱好，在市道逆轉前仍懵然不覺，待跌市成勢後，就改為唱淡，如是循環。高手卻不是這樣，一下子便能看通整個脈絡。



巴菲特肯定是高手，本欄已多次勸喻讀者，不要聽那些二流分析員的胡扯瞎論，想聽中美貿易戰的直接論斷，聽他一人便夠。巴菲特的判斷只有一句話，就是中美兩國領導層都是世界上最聰明的人，貿易戰是一損俱損之事，不會真打的。這句話老人家是一年多前說的，看來確是被他說中了。