「佔中九男女」獲輕判，其中「佔中三丑」的戴耀廷、陳健民都不過係判囚十六個月，而政治牧師朱耀明判囚十六個月，卻獲緩刑兩年；一生反中亂港的「老鴿」李永達判囚八個月，又獲緩刑兩年，前者法官指其年紀大，後者因「長期服務社會」云云。



戴耀廷、陳健民「串謀作出公眾妨擾」及「煽惑他人作出公眾妨擾」兩罪俱成，都係判囚十六個月，咁嘅刑罰，難怪予人雷大雨小、不痛不癢的感覺。看官，一場搞到香港雞毛鴨血嘅佔領行動，就咁被高高舉起、輕輕放下，不像是一場鬧劇嗎？「法律面前，人人平等」不是狗聽見都會叫嗎？律政司引用普通法中的公眾妨擾罪控告「佔中九男女」，罪成最高可判監七年，有論者指較過往用於起訴社運人士的非法集結、公眾地方行為不檢等罪名為高，是對社運人士抗爭的「緊箍咒」，然而觀乎法官對「佔中九男女」的「皇恩大赦」，惡者得其佑，這不是本末倒置嗎？



至於寸嘴稱「連監都未坐過好似唔似樣」嘅李永達，他自己都預計會被判監，但今趟佢「煽惑他人作出公眾妨擾」罪成竟然獲緩刑放生，口痕友話：呢個判刑最失望嘅應該係佢本人，咁小嘅願望法官大人都唔成全佢，睇怕佢應該就未能判監而提出上訴，誓要做番場好戲「佔領監獄，正式啟動」！否則真係唔似人樣。所謂「緩刑兩年」，即係話兩年內被告要行為良好，向社會證明其有意更生改過，否則「緩刑」就會被撤銷，要坐監。



此外，政治牧師老淚縱橫要與戴耀廷、陳健民同行，中氣十足要「永遠支持佢哋」，又有冇反省自己違法呢？而若堅持「違法達義」是否仍可以享受緩刑？至於李永達一生以反中亂港為職志，對社會有何貢獻？對這樣的惡客縱容放生，所謂「緩刑」不是姑息養奸嗎？他們在眾目睽睽下，不是又狂呼「無畏無懼」嗎？律政司會上訴提司法覆核嗎？不提，就是法律之恥！