在第二屆一帶一路國際合作高峰論壇開幕式上，國家領導人發表演說，回應美國對「一帶一路」的指摘，對圍繞「一帶一路」產生的誤解釋疑解惑。



今屆論壇有一百五十多個國家及九十多個國際組織出席，外賓人數近五千人，規模較上屆更為龐大。可見，「一帶一路」新增了不少新朋友。



然而，美國為首的西方國家仍未對「一帶一路」放下戒心，質疑中國大推「一帶一路」的用心，這可從美國兩年前派白宮官員出席上屆論壇，到今年完全缺席，以及德、法、英均僅派出部長級官員赴會，可見一斑。



美國一直批評中國利用「一帶一路」向他國輸出大白象工程。例如：美國副總統彭斯去年指摘「一帶一路」令發展中國家負上龐大債務；國務卿蓬佩奧則在上月指摘「一帶一路」不是單純的經濟倡議，其中含有政府推動的低價競爭及掠奪性貸款。



國家領導人在論壇演講中逐點擊破批評。對於輸出大白象工程的指控，他在演說中提到，「一帶一路」倡議要為當地經濟社會發展作出實實在在的貢獻，要建設高質量、可持續、抗風險、價格合理的基礎設施，同時確保商業和財政上的可持續性，「做到善始善終、善作善成」。



在貿易保護主義抬頭的背景下，「一帶一路」可為國際間的貿易和投資提供新平台，成為各國共同繁榮發展的機遇。現時已有一百二十五個國家和二十九個國際組織與中國簽署「一帶一路」合作文件。國家領導人指出，從亞歐大陸到非洲、美洲、大洋洲，共建「一帶一路」為世界經濟增長開闢了新空間，為增進各國民生福祉作出了新貢獻。



「一帶一路」倡議的六年以來，事實證明「一帶一路」成功為不同國家的發展提供新機遇，受到愈來愈多的認同和歡迎，中國推展「一帶一路」，已經衝破美國的圍堵。