禍亂香港極深的佔領行動九名主腦及指揮者近日判刑，再次喚醒港人的痛苦回憶。九名主腦的刑期均輕，有人只需社會服務，三人緩刑，社會非議、質疑聲不絕，國際輿論亦很熱鬧，英美及疑華陣營趁機排山倒海般攻擊香港的司法制度及政治打壓，小香港被欺上門！



一場十萬人上街，交通要道被霸七十九天，數百警員、市民受傷，香港經濟更因道路癱瘓而大受衝擊的重大事件，事後警方拘捕過千人，真正作出檢控的卻不過數百人，經審訊後需「找數」服刑的約百人左右。



四月二十四日就整場活動的主謀及主要煽惑者判刑，最嚴重者判刑十六個月，有的囚禁八個月，三人獲緩刑，一人判社會服務，結果九人只有四人立即找數。這樣的判刑還被戴上政治打壓社會運動的帽子，西方有色眼鏡根本是將港人的民意踩進泥沼深處。



都說「他山之石，可以攻玉」，這個時候，我們真應該學習一下西方經驗，探索民主典範之路。去年第三季，法國爆發了黃背心運動，同是反社會、反政府活動，法國政府在撤換巴黎市警察局長之後，應變手法十分凌厲，催淚彈、水炮幾乎是例牌武器，拘捕、檢控毫不手軟。



以下的數字值得觀察：去年十月底以來，黃背心運動已舉行二十多輪，雖然自第八、九輪示威以來，全國性參與人數大減，但截至第十八輪的不完全統計，包括執法警察及民眾在事件中受重傷（失明、斷肢、昏迷）的人數已超過二十人，全國多市不少店舖被搶被盜，法國警方拘捕人數約一萬人，法國保險協會估計的財產索賠損失最少超過二萬億歐元。



全法國的統計受限於截算時間不一，未必全面，但巴黎卻堪作比照，截至今年一月中，巴黎檢察機關共處理一千八百宗逮捕審訊個案，曾試過單一周末的檢控案件已達九百宗，而檢方起訴中的個案仍有四百五十人，當中包括被視為黃背心運動的主腦德魯埃，部分已被判刑的參與者或因嚴重傷害他人身體判囚一年，或因搶劫判囚半年等。



法國的黃背心、香港的黃雨傘，社會背景雷同，同樣曠日持久，但處理社會衝突的政府及執法人員待遇卻大不同，法國政府嚴厲反擊示威者，迄今只被聯合國組織批評執法太嚴苛。香港呢？由當年發射催淚彈，到警員執法甚至最近的判刑，疑華陣營無不置喙、施壓，把小小香港形容得無比邪惡。這還未算，執法警員判刑比發起整場禍事的主腦只重不輕，這算哪門子公平？



可嘆本地洋奴太多，洋聲一唱，本地大批洋奴、牆頭草已被唬得腳軟，相繼跟風批評港府，批評香港司法制度偏頗。其實，黃雨傘、黃背心都是社會運動，但香港的黃雨傘卻被罩上民主光環，執法隊伍則被套上政治打壓的血滴子，因此國際輿論一面倒的肆意抹黑港府。



而法國的黃背心運動，西方陣營卻沒有用同樣標準看待，即使法國警察打到飛起，檢控部門毫不手軟，西方陣營卻啞口無聲，這就是他們的雙重標準，看穿了洋人的公平把戲，實在只是一場笑話。