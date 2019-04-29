產評：聯儲局處境尷尬　今周議息又添煩

近來美國最新經濟數據充滿驚喜，加上部分龍頭美企業績亮麗，衰退風險驟然降溫，令市場氣氛轉趨樂觀，刺激美股標普指數再創新高。不過，令人不解的是，美國經濟似乎穩健復甦，聯儲局卻早已毅然煞停加息步伐，貨幣政策突轉軚，究竟實體經濟是強是弱，內裏恐暗藏殺機。



美國上周五公布一向被視為全年之中表現最弱的首季國內生產總值（GDP）數據，期內增長高達3.2%，遠好過市場預期的2.5%，為一三年以來首現第一季經濟增長逾3%。然而，倘細看數字，超過一半的增長貢獻是來自不穩定的庫存和貿易類別，創6年來最大的增長，或意味着今年稍後時間的增速不無變數，反映潛在風險同樣增加。



不過，華府官員似乎只關心短期經濟表現，一味施壓聯儲局應減息谷經濟，莫視長遠不確定性。白宮首席經濟顧問庫德洛最近不斷發聲，指通脹放緩，要求聯儲局馬上減息；特朗普為尋求連任更加赤裸裸地干預聯儲局運作，公開批評該局主席鮑威爾，迫使其貨幣政策由鷹轉鴿。可是，一旦聯儲局放行減息，恐對經濟造成扭曲，激化資產泡沫及債務風險，萬一爆煲勢禍及全球。



事實上，面對來自白宮的施壓，市場已開始懷疑聯儲局貨幣政策的前瞻性和成效。聯儲局將於今周中議息，考慮到首季通脹僅增長1.3%，低於該局2%的政策目標，因此宣布加息的機會微乎其微。惟倘若聯儲局真的放風減息意向，則猶如押上信譽，其得來不易的政策獨立性金漆招牌，恐會再受衝擊，而且明眼人都知道減息與強勁經濟互相矛盾，在未確認動力減弱情況下實不宜火上加油。目前，聯儲局處境尷尬，不偏不倚地適時調控通脹和息口已遭受挑戰，反令金融市場徒增不穩定因素。



尤有甚者，特朗普再次將矛頭指向石油輸出國組織（OPEC），敦促油組增產，實現其低通脹，這背後是否只為大選而作的盤算？一般來說，低油價有助降低企業成本，並抑壓通脹以刺激消費，從而達到特朗普刺激經濟的目的；同時，油價回落使汽油價格下降，車主有所受惠，這可能有利特朗普連任總統，因為在一六年大選協助他勝出的中西部地區車主，有望在明年大選再度助他一臂之力。政治魔爪無處不在，市場經濟自我調節功能也將大打折扣。



上周美國股市再度破頂，資產價格泡沫進一步走向刺穿破滅的危機邊緣，全球經濟潛在風險亦同步增加，投資者不可不察。