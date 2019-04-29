世界視線：美政壇老驥伏櫪　白頭翁爭霸角力

前任美國副總統拜登上周宣布參加二○二○年總統選舉，若成功當選，就任時將以七十八歲高齡成為最年長白宮主人。今次可能是近代最多民主黨人表態角逐出選，競爭異常激烈。拜登在宣布參選一日內已經籌集了六百三十萬美元經費，超越黨內其他對手，顯示自己老江湖地位。然而他最大弱點也是一個「老」字，拜登比特朗普還大四歲，特氏來個「五十步笑一百步」，譏諷拜登讓自己「顯得非常年輕」。然而若論從政經驗，特氏在拜登面前的確是個「小孩子」。



拜登出身法律界，後來當了三十六年參議員，有豐富外交及國家安全經驗，一九八八年及二○○八年意圖參選總統，都未獲得民主黨內部提名，結果在二○○九年成了奧巴馬副手，一做便做了八年副總統，換來最高榮譽的總統自由勳章。他本來想在二○一六年再出戰，卻因喪子之痛，加上奧巴馬勸其讓路予希拉妮，所以打消念頭。今次出選，奧巴馬發聲明撐舊部，二人政治路線相近，拜登對特朗普極右作風口誅筆伐，指國家若再多四年「特式」管治，將陷入萬劫不復，美國不再是美國。



特拜二人未正式在選戰中交鋒，在另一戰場卻先後中槍，齊齊成為「#MeToo」運動箭靶。特氏屢傳性醜聞及歧視女性，拜氏也被捲入多宗性騷擾事件，更有指他多年來都有「毛手毛腳」的黑歷史。拜氏支持者則指是另一位民主黨候選人桑德斯陣營惡意指控，桑氏在民調指數僅次於拜氏，暫時領先其他黨友，逐鹿白宮大好形勢「兩個只能活一個」，也休說「相煎何太急」了。



桑德斯要打性醜聞牌亦是無可奈何，他今年已經七十七歲，比特、拜年紀更大，當然不能攻擊二人年齡。民主黨和共和黨湧現高齡參選人，美國政壇響起青黃不接警號，未來傳媒肯定會繼續在年齡這點大做文章。特朗普上屆打破列根紀錄，今屆特、拜、桑三個白頭翁現時在民意領先，意味下任白宮主人很大機會將年齡紀錄刷新。究竟美國人是否樂見年近八十的總統東奔西馳，掌控關乎全球生死的核武按鈕，這隨時成為明年大選的勝負決定因素。