神州觀察：刀刃向內刮毒瘤　公安打傘掀風暴

全國掃黑除惡行動第二輪中央督導工作後，廣西、江西、湖南等地，近期紛紛有公安高層被查落台，內地公安系統似乎正在掀起一場打傘風暴。



廣西紀檢監察部門日前通報，玉林市有三名縣級公安副局長均涉充當黑惡勢力「保護傘」受查。分別是博白縣公安局副局長陳國興、陸川縣公安局副局長李軼聰，以及玉林市公安局玉州分局副局長林斌。



近一個月，江西省公安系統也有多人倒台，包括永豐縣公安局局長裴雷，而樂安縣公安局局長陳兵及上饒市公安局三清山分局局長余斌亦相繼受查，最新落台的是新余市公安局前女副局長何春霞；黑龍江省則有省公安廳原巡視員閆子忠、蘿北縣公安局局長孟憲君、同江市公安局原局長董慧等。湖南張家界市亦有兩名副處級公安官員被查。



自去年一月起，全國開展「掃黑除惡」以來，內地已有大批公安系統官員因涉貪腐落台。如公安部前副部長孟宏偉、內蒙古前政法委書記邢雲、河北省公安廳原副廳長陳慶恩、湖南省公安廳原副廳長周符波、內蒙古公安廳原副廳長孟建偉等。但一個月內，如此多公安系統高官集體落台，歷來罕見。



眾所周知，哪裏有黑勢力，哪裏就有黑警保駕護航，「保護傘」不僅成了公安與黑道勾結的代名詞，更是當下內地官場助紂為虐的寫照。中央此次大張旗鼓嚴打公安系統黑幫保護傘，自然是因為長期以來，內地黑幫犯罪集團靠金錢、權力、人情、族情編織的關係網和保護傘，不僅滲入政法系統，更遍布黨政機關及各行政執法部門，其中公安系統最為嚴重，人數最多。



尤其是，很多黑幫頭目得以聞風而逃，就是有公安內鬼通風報信，致各地掃黑行動落網的黑幫，人數眾多卻多是小魚小蝦。一些基層警員敢於勾結黑幫，正是因有公安高層庇護。若不徹底搗毀保護傘，摧毀滋生黑幫的土壤，黑幫就會像韭菜一樣，割掉一批又長出一堆。只有先打掉保護傘，才能部署緝捕漏網的黑幫頭目。



事實上，公安系統此次打傘風暴，近期已有先兆。今年一月以來，中央就一再要求「政法機關要敢於刀刃向內、刮骨療毒，堅決清除敗類」，公安部部長趙克志近期亦不斷要求各地嚴查公安民警充當黑惡勢力保護傘，並強調要肅清周永康、孟宏偉流毒，維護「政治安全」等，顯然這些要求並非只是口號，而是要結合掃黑除惡，全面整頓「刀把子」。



顯然，隨着中央掃黑除惡督導組近日進駐廣西等十一個省區市，以及新疆生產建設兵團後，亦將「打傘破網」等列為督導重點，意味政法系統已成為近期掃黑重點領域，一批大案要案，或許很快就會出現。