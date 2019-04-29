功夫茶：炒場黨無本生利　康文署闊佬懶理

唐樓「劏房」大家就聽得多，估唔到連康文署體育館都可以「劏場」賺錢，康文署官僚仲要衰到闊佬懶理，無監無管，坐視公共資源淪為炒場黨提款機，仲有冇再不負責任啲吖！



最近有打波集團喺網上社交群組發貼文，招攬人到康文署轄下羽毛球場進行「比賽」，兩粒鐘盛惠三十五至六十蚊不等，地點遍及港九新界。本報記者按圖索驥，去天水圍體育館「參賽」，現場所見，十三名「參賽者」共用兩個場，每個場各有四人對打，剩低五人坐喺場邊等候，以該集團三月份網上放出三百二十小時為例，假設場場爆滿，扣除成本後一個月估計穩袋三皮幾嘢，無本生利，認真和味。



有波友就講得啱嘞，炒場黨組織嚴密兼有備而來，就算一早起身落體育館排隊都唔夠佢哋爭。班友由朝到晚霸住晒啲靚時段，無奈之下，惟有焗畀錢佢哋賺。最離譜嘅係，有用家向場地經理投訴，對方居然借咗聾耳陳隻耳扮聽唔到，問你服未！



聽埋康文署班廢官點解畫，包保激到你七竅生煙。佢哋話喎，只要租用場地人士冇對其他使用者構成滋擾，並遵守康體設施嘅一般使用條件，基本上就可以為所欲為。換句話講，炒家只要實名租場，持有效「場紙」，變相等於攞正牌「劏場」牟利，康文署過去三年收到約一百宗相關投訴，但虛應故事係咁意查一輪後，最終都係零檢控，家陣知點解喇。喂，本報記者放蛇直擊，「炒場」黨劏場劣行三兩下手勢就無所遁形，官老爺一個二個薪高糧準，福利超筍，反而翹埋雙手放任自流，唔怪得美國前總統傑弗遜都話寧要報紙唔要政府喇！



話時話，「炒場」問題已經講咗N咁多年，連申訴專員都曾經炮轟過。康文署話就話出招補鑊，包括規定市民出示身份證到櫃位預訂署方收費康體設施，又推出所謂「草地足球場抽籤」試驗計劃，打擊「炒場」亂象，問題係執行嗰班懶到出汁，有法不依，執法不嚴，講乜都係嘥氣！



一節見則百節知，康文署嘅蛇王文化，三日三夜都數唔完，第樣唔講，淨係公眾泳灘救生員，鍾意就當值打邊爐開P，鍾意就野貓式罷工，堪稱懶蟲集中營。特別係喺日本搞事被拉嗰個郭紹傑，一邊請「病假」一邊搞佔中，仲做埋漢奸黎保鏢，更加係人辦之中嘅人辦。



所以幾時都話︰特衰政府冇靈魂冇神經，大事固然做唔到，小事一樣做唔好。香港人衣食住行樣樣難，生老病死皆不易，想話吊頸抖吓氣舒展吓筋骨，咁卑微嘅願望都滿足唔到，都咪話唔淒涼。