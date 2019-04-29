一帶一路第二屆國際論壇在北京召開，三十七國元首出席，反映出中國的號召力和一帶一路倡議得道多助的效果。



不管美國和它控制的輿論怎樣無中生有的攻擊、誣衊，假新聞與現實對照必然穿破。香港一些人跟着這些假新聞起哄，缺乏觀眾，也被現實發展所否定。他們起哄也起哄不了多久，只剩下那些盲目黑心反共反中的人被世界冷落。



一帶一路倡議宏圖廣大，實際上是恢復原來跨大洲的絲綢之路二、三千年的發展境況。牽涉眾多城市、國家和文明體系的各個互為因果的相關領域，複雜性極高，不是可以閉門造車的事。



絲綢之路歷史上的變化動搖各種既得利益，也裨益不同的利益。利益的衝突不單是市場上買賣交易的競爭，必然引來社會文化政治矛盾，引來戰爭掠奪。



今天，一帶一路的建設和發展也正在衝擊過去二、三百年歐美帝國主義、霸權主義的經濟割據格局，歐美不可能輕易地放棄，讓國際的貿易交流自由轉變，損害它們不應有、靠霸權主義操控的巨大利益。此所以美國便從頭到尾堅持否定中國的倡議，並且將之與圍堵中國、打擊中國的發展整合成攻擊性的長期戰略。



國際政治經濟是現實，一九四○年代至七○年代美國霸權主義最強盛之時，也是歐美日等各個國家戰後衰敗重建的時候。美國援助和更重要的美國經濟勢力有助它們重建，政治上欣然接受美國的霸權主義。



但是，今天美國經幾十年的窮奢極侈，窮兵黷武，靠負債運作，實力大不如前。而為了維持霸權，美國先是打擊蘇聯東歐，繼而是日本，再來是歐盟。到特朗普政權，變成了赤裸裸的強盜無賴行為來壓抑掠奪他國的財富。對付中國只是對付所有其他國家突出的一個重點。單邊主義否定多邊主義，變成美國帶着一班嘍囉，與天下為敵。



在這樣的形勢底下，即使是日本、歐盟亦都不得不被迫脫離美國，自尋生路。中國的一帶一路倡議正好給眾多的國家一個自由公平的貿易和交流的平台，不依靠強權戰爭以及金融恐怖主義，反而是合力抗衡，尋求眾贏的結果。



一帶一路倡議正在替代美國在二次大戰後建立的多邊合作機制，對歐美日韓各國如此，對俄印等新興與發展中國家如此，對貧窮積弱的國家亦是如此。因此，中國得到日本改轅易轍的協作，歐盟逐步的投靠，和大多數國家的歸心。靠掠奪與謊言，美國能夠撐多久呢？眾叛親離，正為時不遠，美國或許最後都要加入一帶一路的建設。