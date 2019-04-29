二○一二年中共十八大之後，習中央開展中共歷史上最猛烈、最狠辣的反貪腐、打老虎行動。沒多久，剛剛退下的前政治局常委周永康、前中央軍委副主席徐才厚、郭伯雄被拿下。副國級、部長級、上將級的黨政軍大老虎鋃鐺入獄者數以百計。



風聲鶴唳中，多位其他退休的政治局常委也被議論紛紛是否也「自身難保」，其中曾慶紅更被猜測多多。因為曾慶紅的地位，影響力以及和習近平的關係非同一般，習近平能當上接班人，能榮登大寶，曾慶紅的作用至關重要，這在黨內外、國內外眾所周知。最終，曾慶紅有驚無險。



沉寂頗久之後，最近曾慶紅回家鄉江西吉安市視察，「享受」的仍是他任職政治局常委時的政治待遇，由中共江西省委書記、吉安市委書記等人陪同。之後曾慶紅又前往前中共總書記胡耀邦的墓地，獻上花籃。曾慶紅視察時一併讚揚「毛主席、小平同志、江澤民、胡錦濤、習主席領導得好」。



曾慶紅乃「太子黨」，在京城高幹子弟圈子中大名鼎鼎、大哥式人物，極富權謀韜略。早年在中共「石油幫」大佬、「獨臂將軍」余秋里麾下，後調往上海成為江澤民的心腹、幹將和軍師。六四事件後，和取代了趙紫陽的江澤民一起調京，先後出任中辦副主任、主任、中組部部長，主持中央書記處工作，中央黨校校長。幹掉不少黨內政敵，輔佐江澤民成為名副其實的「第三代核心」。他自己也水漲船高、權勢遮天，在京城人稱「九千歲」也。中共十六大時，「儲君」、「儲相」之爭多變莫測，胡錦濤團派提出李克強和李源潮上位。江澤民、曾慶紅和「元老派」提出習近平為東宮太子。博弈結果，習近平乃總書記接班人，李克強乃總理接班人，中共十七大上雙雙「入常」。李源潮則出掌朝廷吏部，為「團派」十八大後整體接班「厚植人才」。



這段「前朝故事」在這七、八年中，經歷了劇烈、複雜的衝撞，曾慶紅、李源潮最受考驗。十九大後，險象環生的李源潮總算平安着陸，同樣險象環生的曾慶紅則架勢完全不倒，今次視察威儀和威風不減當年也。