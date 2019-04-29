人們常說弱國無外交，其實未必，北韓就是一個例外。這個既貧窮又封閉的弱小國家，不但沒有屈服於西方的圍堵和制裁，反而成功周旋於大國之間。金正恩與中國領導人親如兄弟，與美國總統特朗普平起平坐，與俄羅斯總統普京相逢恨晚，充分展現個人魅力和外交手腕。有人指他採取「鐘擺外交」，搖擺在大國之間，藉以達致最大化的戰略利益。沒錯，一個小國領袖能有如此自信，在中美俄之間游刃有餘，確實令人嘖嘖稱奇。



金正恩的自信來自哪裏？既來自本身勇氣，也來自手上核武。他看穿美國色厲內荏的紙老虎本質，不理國際社會反對，執意發展核武導彈，以求自保，更擺出不惜玉石俱焚的姿態，迫使不可一世的特朗普乖乖坐下來談判。尤其難能可貴的是，金正恩與特朗普話不投機時，敢於拍案而起，拂袖而去，當今世界又有幾人能做到？難怪有評論認為，金正恩外交手段高明，特朗普根本不是對手。這並非無的放矢，雖然金正恩年紀不大，但治國和外交經驗已相當豐富，在朝核問題上進退有度，收放自如。反觀特朗普外交政策混亂不堪，除了自吹自擂，炫富炫武，可謂一無是處。別的不說，金正恩成功爭取與特朗普平起平坐，對方甚至自稱「墮入愛河」，這已是一種勝利。



事實證明，小國也可以展開大外交。儘管小國勢單力薄，國際影響力有限，說話難有分量，但在獨立自主的原則下，可以靈活變通，揚長避短，未必只能委曲求全，充當大國附庸。北韓無疑是當中的成功範例，你可以說它封閉落後，卻不能不承認它不卑不亢，你可以說它標奇立異，卻不能不承認它自尊自強。



在這方面，堂堂中國似乎還不如小小北韓。面對美國霸權欺凌，中國往往選擇妥協退讓，即使偶爾針鋒相對，也不能堅持到底。原因何在？是家大業大導致顧慮重重？還是恐洋懼外基因作祟？