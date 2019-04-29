意大利早前加入「一帶一路」引起西方社會的分裂，彭博社發表題為《半個世界擔憂意大利與中國上床》的報道，言簡意賅，將美國人的羨慕妒嫉恨表露無遺。隨着排隊加入「一帶一路」的隊伍不斷拉長，美國人愈來愈抓狂，愈來愈氣急敗壞，愈來愈提高反對的調門及遏制的手段。



將盟友競相投向中國視為「上床」，恰恰反映美國正在失落的霸主心態。不錯，美國仍然是地球村無可置疑的村長，其他村民都是婢女、侍妾，只能聽令於他，跟他「上床」，容不得他人染指，容不得任何競爭者，如今歐洲國家一個接一個無視美國的警告威脅，同中國眉來眼去，直至登堂入室，這只能證明村長年紀老邁，力不從心，控制不住局勢，世界進入「百年未有之變局」。



繼意大利、瑞士相繼加入「一帶一路」，整個歐洲顯現集體投誠的傾向，德國經濟部長近日聲稱，若德、法、英及西班牙能達成一致，希望以一個整體與中國簽訂相關備忘錄，而不是單獨加入。意大利官員則強調，希望意大利成為「一帶一路」的歐洲終點站，中國的集裝箱巨輪在意大利港口卸貨，而不是荷蘭鹿特丹或法國的港口，意大利與其他歐洲國家爭寵的味道濃得化不開。



看到這一幕，中國人不禁莞爾，美國人出離憤怒。然而，憤怒歸憤怒，現實比人強，儘管美國發動貿易戰拖遲了中國追趕的步伐，但中國取彼而代之成為世界最大市場的趨勢不會改變，誰能放棄中國市場呢？誰不想早些布局呢？正如美國傳媒承認的那樣，當西方民主社會陷入嚴重內耗，中國展現穩定的姿態；當七十六歲的拜登成為民主黨第二十名總統參選人，美國社會分裂加劇，英國亦陷入漫長而痛苦不堪的脫歐進程，中國則正在「悶聲發大財」。美國床頭金盡且不斷退群，而中國這張床既巨大又包容，「上床」者眾何足為奇。