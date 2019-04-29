法定最低工資將於今年五一勞動節由三十四點五港元，調升至三十七點五港元，政府竟強調是歷來最大升幅，只是凸顯政府的無良和最低工資委員會的不堪。



勞工及福利局局長羅致光昨日（28日）撰寫網誌表示，今次調整估計對平均通脹的影響只約為百分之○點一，但對不同階層及行業的影響有所不同，由於領取最低工資的行業以清潔與保安為主，業主要交付的管理費增幅便會較為明顯，雖然據估計領取最新最低工資的勞工只佔百分之二至百分之二點五，但「連鎖」效應或是「水漲船高」，其他低薪工種的工資都會有上調壓力，飲食及零售都會有影響，而對基層消費者的影響，會較對高消費者的影響為明顯。先不說這位刻薄寡恩的勞福局局長的「分析」何所據而云，即以常識而論，他簡直是不知所云，廢話連篇。作為一個制訂勞工政策的主要官員，指法定最低工資的些微調升會有「連鎖效應」、「水漲船高」，無疑是與「無良僱主」同一鼻孔出氣。



羅致光曾於二○一三年提出香港的最低工資應訂為每小時六十港元，面對人們的「翻舊帳」，他說以前作為學者，有發表研究與分析言論的自由，但現時作為政府官員，要按機制辦事，在最低工資委員會進行有關檢討工作時，他要避免表達個人意見，讓委員會可以獨立地進行檢討的工作。雖說「屁股決定腦袋」，做官要有官的樣子，但是關懷民瘼的好官少，不恤民困的狗官多，勞福局局長羅致光究竟是甚麼官，毋須詞費！



法定最低工資是保障工人能以勞力換取足以生存的收入，亦是保護勞工權益和維持合理生活水平的政策，香港低收入族群如清潔工人、保安員，因外判政策及僱主剝削，工資極低，曾引起激烈討論，而設立最低工資及工資水平定於「可生存」標準，凝聚共識十分困難，足見香港社會缺乏人文關懷。



最低工資立法期間，筆者曾聲嘶力竭要求法定最低工資應為三十五元，亦贊成立法會勞工界代表提出的「最低工資一年一檢」的修訂動議，但是在分組投票下被否決。政府當時表示《最低工資條例》實施後，會作檢討，然而八年來都是「兩年一檢」，令到工資水平滯後，而香港的法定最低工資在發達國家及地區中，更是最低中的最低。



香港的人均收入比台灣多兩萬美元，法定最低工資竟然比台灣低。台灣早於一九六八年便發布了《基本工資暫行辦法》，而中國大陸也於二○○三年底通過了《最低工資規定》。在香港這個貧富差距不斷擴大的資本主義社會，要在二○一一年才訂立法定最低工資，實在落後於海峽兩岸。