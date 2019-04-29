佔中一開始是場鬧劇，現在更淪為爛劇。被判入獄八個月的邵家臻正在軟綿綿的醫院病床「服刑」，可能病床實在太舒適，突然心生一計，透過AV仁向懲教署申請服刑期間到立法會開會。AV仁坦言邵很關心社會和《逃犯條例》，不介意戴手銬腳鐐開會喎。



哈哈，咁都得，本欄強烈建議其他在囚人士咪執輸，盡快申請外出返工、外出讀書、外出關心社會服務市民。如果咁都獲批，前特首曾蔭權爵士實在冤得要鋤大髀，要是一早想出如此絕世好橋，咪可以早一日脫苦海囉。



沒錯，基於人權理由，在囚人士的確有權提出服刑期間外出的申請，但絕大部分情況僅限於至親逝世，還要評估風險，不是每宗申請都獲批。如港產片《踏血尋梅》原形、殺死援交妹被判囚終身的被告丁啟泰，還押期間父親病逝，便是在懲教署人員押解下到靈堂致祭，腰纏鐵鏈，手戴鐐銬，鞠個躬就要離開。至於偽造文件被判入獄的前立法會議員詹培忠，雖曾提出相同申請，但因為拒絕接受在立法會鎖手鎖腳而最終放棄，相較之下，詹無疑有廉恥、有底線得多。



當然，邵家臻自視為「政治犯」，被鎖手鎖腳不會視之為恥，反視之為榮，乘機出風頭不特止，甚至能和最捨不得丟下的同居女友在立法會卿卿我我，簡直未出發先興奮。問題是，詹當年之所以申請外出，是因為立法會辯論褫奪其議席，他欲作出申辯，而不是曠日持久地在議事堂拉布，何況每外出一次，懲教署以至警方必須勞師動眾護駕，浪費的公帑由誰埋單？



說到底，出得嚟行、預咗要還，犯了法就要承擔法律後果。判囚目的在於剝奪犯罪者人身自由作為懲罰，倘監獄能自出自入，刑法還有何存在意義？虧邵家臻和AV仁還大義凜然地提出如此荒誕自私的要求，可見為了逃避坐監，這班政治小丑已到了喪心病狂的地步。