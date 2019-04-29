兩、三年前，台灣的民進黨氣勢如虹，總統大選、國會選舉、「九合一」選舉俱是贏家，眼看國民黨培養不出甚麼政治明星，不少人由是作悲觀預測，認為國民黨可能永遠無法再次執政。但政治一天也嫌長，到今天，國民黨可以挑戰總統寶座的人不但有，而且略嫌太多，據最新的民調，能穩勝者就有二人，分別是高雄市長韓國瑜和台灣首富郭台銘。



這是一個愛「打大佬」的年代，尤其在言論開放的社會，誰站在高位，誰就容易受靶，所以若說哪一個民主選出的領袖或政黨可以永續執政，便肯定是外行人的話。



西方最具代表性的幾個民主國家，美、英、德、法，他們的統治者幾乎都要在風雨飄搖中度過，就連歐美老牌政黨都無法穩住民心，台灣民進黨算老幾？又憑甚麼說它可以長期穩坐江山？



國民黨能同時出現兩位強手，算是天運加持，但天助者猶得自助，懂得利用的，可借此重挫民進黨根基，鞏固國民黨的力量；不能善用的，則可能變成內耗，當知福兮禍所伏，故謀劃下屆總統大選，須慎之又慎。



如果國民黨懂得運用「棋盤式思維」，能有大氣魄作大布局，則應全力支持郭台銘，再勸退韓國瑜，尤其叫他不要玩「猶抱琵琶半遮面」的一套，亂玩，會玩出火的。



民進黨的根據地在台南，國民黨的根據地則在台灣北部，位於台南的高雄市好不容易落入國民黨手上，韓國瑜應該善用自己的人氣，好好為黨在台南打江山，他年紀尚輕，選總統是不急之務。



郭台銘一旦入主總統府，他在北，韓國瑜在南，兩者一氣貫通，國民黨在全台便能如臂使指。如果韓國瑜繼續「扭計」，就會有愈來愈多的支持者高唱「非韓不投」，即使他當真出選，也會惹來不少高雄人反感，到時候「兩頭唔到岸」，那便糟糕。