香港人口和醫生比例嚴重失衡，「醫生荒」更長期困擾公共醫療體系。香港平均每千人只有一點九名醫生，唔好話追唔上英、美國家，即使比起新加坡的每千人二點七和南韓的二點五名，香港都係大大落後。



結果造就港人，尤其基層市民「看病難，看病貴」的畸形現象。私家醫生的收費固然水漲船高，老朽有個朋友做視網膜剝離修補，眼科醫生話「公價十二萬元」，連埋多次覆診，每次千元至三千元，大大話話都要成十四萬元，幸好佢有買保險，最後都要自己畀五萬元。試問一般打工仔，即使對公立醫院冇乜信心，都係要等排期，急不來，基層病人嘅無奈無助，無靈魂政府嘅高官又怎會真實感受得到？



公院長期人手荒，放寬引入海外醫生又遭到醫療霸權的多番阻撓，「好打得」的林鄭近排又如洩了氣的皮球，不但對《逃犯條例》審議被反對派無所不用其極拉布感到「好遺憾」，更加如鬥敗的公雞、落水的狗話「我都未必有呢個政治能量」，咁即係話，政府明明有權修改醫生註冊方法，礙於醫療霸權、醫醫相衞，政府都係情願做「鵪鶉」！而基層市民只能繼續抱怨「睇病難」，甚至無奈的感嘆：「一隻腳跨入了公院，另一隻腳已經伸進了棺木」！



醫生以濟世救人為職志，所謂「醫者父母心」是也。然而，醫管局日前公布去年第四季的《風險通報》，醫療事故數字較上季大增，共錄得十宗呈報的「醫療風險警示事件」；「重要風險事件」個案則有二十七宗，包括二十六宗藥物事件及一宗錯誤辨識病人身份。



事實上，有些醫療事故多涉人為疏忽，如將無名指錯當中指施刀、五宗手術後遺留醫療物料在病人體內的個案。呢啲「低級錯誤」係人都知無關醫生的醫術是否高明，這是人手不足而求求其其的錯，是醫生對基層沒有痌瘝在抱的仁者之心，否則醫療事故何以這季特別多？