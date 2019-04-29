繼去年九合一縣市長選舉落幕不久，台灣又迎來總統大選，將於明年一月舉行，各路有意競逐大位人士紛紛現身，藍綠勢必再度惡鬥，民眾早已見怪不怪，不過近期藍綠兩大陣營各自先上演內鬥劇，可謂步步驚心。



先上演宮廷鬥的是執政的民進黨，現任台灣的總統蔡英文，雖然民意一直低迷，但今年初就開始布局競選連任，並得到黨內各派系支持。本是囊中之物，卻殺出個受到深綠獨派支持的前行政院長賴清德，登記黨內提名初選。由於賴民意遠高於蔡，民進黨中央為了不讓賴獲提名，遂不斷將初選時間延後，並不斷勸說賴退出，甚至許諾「蔡賴配」，讓賴當副總統。惟賴就堅持要初選。一向宣揚民主的民進黨，竟然不敢進行黨內初選，而蔡擁有行政資源，獲體制內一面倒支持，賴派則炮轟蔡獨裁專制，甚至爆粗口，雙方勾心鬥角，僵持不下。



民進黨內訌，去年九合一大勝的國民黨自然竊竊暗喜，向來都是藍營被指窩裏鬥，今次也輪到綠營一嘗滋味。結果「一百步笑五十步」，國民黨近日也再爆內鬥，且廝殺慘烈，刀刀見骨。



最早表態有意參選國民黨總統提名初選的，包括前立法院長王金平，前新北市長朱立倫等，但民調卻一直落後於蔡英文、賴清德，以及無黨籍的台北市長柯文哲。去年以近九十萬票當選的高雄市長韓國瑜，不但呼聲最高，民調也拋離蔡、賴、柯三人，只不過其因剛當選市長就參選總統，會有「落跑市長」口實，因此遲遲不表態參加黨內初選，其支持者就強烈要求國民黨徵召其參選。



不料半路也殺出程咬金，鴻海集團董事長郭台銘高調表態參加初選，引起韓陣營不滿，認為黑箱作業。韓國瑜更發表五點聲明，炮轟國民黨中央權貴密室協商，脫離人民等等。從馬英九、吳敦義、郝龍斌到一些國民黨公職人員，以及郭台銘等，被韓粉瘋狂謾罵，並表示「非韓不投」，甚至呼籲韓脫黨參選，導致國民黨黨內大亂。



最終國民黨通過條例，不要韓國瑜報名也將其納入初選名單，為韓參選打開大門。但事件並未平息，韓的聲明及韓粉所為也激怒部分藍營人士，群起批評韓，並與韓粉互相攻擊，令國民黨再度出現分裂迹象。



雖然藍綠內鬥皆內行，但民進黨外鬥也內行，儘管蔡賴陣營為初選頻繁鬥法，但在大環境仍然不利於民進黨的情況下，綠營更有可能是團結一致，而非走向分裂，一切恩怨，將留到選後處理，全黨一致，包括綠營支持者都會堅定投給民進黨參選人。反觀國民黨內鬥內行，外鬥卻外行，黨內一有「天王」，就擁兵自重，從來都不會有黨的觀念，只要不是自己喜歡的人，藍營支持者就不投票。



必須一提的是，親民黨主席宋楚瑜當年也是高票當選台灣省長，在國民黨內民意最高，但李登輝卻推出連戰選總統，導致宋率一批國民黨人士退黨，組親民黨參選，造成國民黨分裂。這一段歷史是否會重演，或也值得進一步觀察。