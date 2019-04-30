功夫茶：豆渣工程會傳染　文化中心也中招

今次真係弊一弊都冇咁弊！本港又有風土病落地生根，而最大鑊嘅係，呢隻傳染病防不勝防，就算「千祈千祈千祈，洗手洗手洗手」都一樣中招。咩病咁猛料？之唔係「豆腐渣工程病」囉！



呢嗱，話口未完又發作喇。今次「患者」係東九文化中心，而「徵狀」就包括結構柱嘅螺絲帽同鋼筋唔合格。建築署早前抽查咗一百五十個樣本，發現其中五個嘅「永久延伸值」唔合格。每次出事，官老爺奉旨又係想大事化小，輕描淡寫，死都唔肯透露樣本同合格線爭幾多，甚至連涉及嘅物料數目都臭屎密冚；被問到項目會唔會延遲，會唔會考慮更換供應商，民政事務局局長劉江華淨係話高度重視安全問題，會聯同康文署同建築署盡快處理，一味官腔廢話，「垃圾桶」果然名不虛傳。



好心聽吓工程界人士點講喇。永久延伸值唔合格反映所用物料有瑕疵，有可能導致石屎爆裂及鋼筋生銹，後果可大可小。官老爺滋油淡定，第時有咩冬瓜豆腐，呢隻鑊佢哋點孭？



今次呢場「豆腐渣病」到底邊度惹番嚟？冇錯喇，又係「超級帶菌者」禮頓吖！大家有眼見，經禮頓手嘅Project唔係短筋就係削牆，唔係漏水就係沉降，今次佢哋搵嚟嘅物料供應商同樣唔係咩好貨色，之前試過提供唔達標螺絲帽，搞到要加裝鋼筋取代螺絲帽補鑊。



所以話，港府旨意禮頓，禮頓又旨意紀錄不良嘅供應商，一環緊扣一環，可謂係將不負責任進行到底。禮頓沙中線會展站工程前排獲港鐵頒發「關顧社區金獎」，全城O嘴，計功夫茶話齋，禮頓今次都應該攞番個「弘揚另類文化金獎」，事關講到偷工減料、質量唔過關嘅劣質建築文化，邊個夠佢哋威。



係人都知，傳染病爆發，就係因為冇隔離超級帶菌者。禮頓嘅情況亦係一樣，之所以掂親邊瓣邊瓣出事，講到尾都係港府縱容惹的禍。家陣禮頓手頭上仲有總值三百億元政府工程，包括將軍澳藍田隧道等大型項目，更多嘅已經落成啟用，當中有幾多計時炸彈，冇人話得埋，但「大到不能倒」就肯定係事實，所謂懲罰，只係禁止投標政府合約十五個月咁大把，唔單止隔靴搔癢，亦變相等於容忍超級帶菌者繼續橫行，豆腐渣工程病繼續肆虐。



有人就講得啱嘞，特衰政府對禮頓情有獨鍾，固然係崇洋媚外症使然，但回歸後大型基建全線跌Watt，一國兩制失敗，民怨燒到通頂，反對派同外部勢力最開心，話港府高層冇無間道，豆渣工程唔係有人專登搞破壞，三歲細路都唔信！



