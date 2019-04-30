產評：中日迎來黃金周　港零售須謀突破

勞動節臨近，意味着一年一度的內地「五一黃金周」消費高峰來到，今年更特別的是，日本為慶祝新天皇登基，從上周六起至下周一的十天假期，亦被稱為「黃金周」，即全球第二及第三大經濟體逾15億人一同迎來消費黃金檔期，惟香港能分佔多少？恐怕「老本」所餘不多，刻下必須謀求突破。



香港以往受惠簡單稅制及貿易自由度高，加上地點獨特，輕易地就能引進各式各樣的國際商品，價廉物美，被譽為「購物天堂」。可惜的是，隨着舖租及營運成本愈趨高昂，加上內地逐步對外開放，產品稅率驟減，目前不少進口貨價格已降至貼近香港，一旦中美簽訂貿易協議，預計稅率將更低，港貨無疑會迎來更大競爭，中間角色危在旦夕，足見業界遇到的挑戰非遙不可及。



舉例來說，以往iPhone未在內地首先發售，讓香港有炒作機會，惟其後銷售策略改變，中港列為同時發售，炒風頓然消失，大批相關店舖亦關門大吉，以往門庭若市的商場變成「死場」，足見中美只要改變遊戲規則，香港零售將不堪一擊。



再者，由於人煙稠密，香港零售目前仍倚賴實體店，網上購物發展大大落後於形勢，預示着中美在市場開放上若達成共識，美國貨能直接在網上與內地連接的話，香港勢必遭遇更大打擊。早有大行警告，基於5G發展神速，電子商務只會更盛行，加速美國實體店沒落。假設二六年，當地網上銷售佔全體零售比例由目前16%升至25%，將有大約7.5萬間實體店消失，影響最大的會是服裝、電子產品、家庭用品、裝修等店舖，因它們最不需要親身到店，恐怕僅食肆能免疫。



由於美國一直是全球潮流「發源地」，實體店面對危機，勢必成為全球趨勢，香港難以免疫，尤其是電商「一哥」亞馬遜正不斷顛覆零售市場，除了運用人工智能興起「無人超市」外，目前更大力研發將全美送貨目標時間縮短為一日，倘若成功，其模式勢在全球複製。難道香港要待生意被搶走，才臨渴掘井？



觀乎香港今年首兩個月零售市況即使遇上農曆新年黃金檔期，合共總銷貨價值亦下跌1.6%，業界已預計四月相若，原因不外乎全球經濟放緩，但更重要的事實是，近期內地客來港不再「純購物」。所謂「世界潮流，浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡。」香港零售業除強化貨真價實、質量有保證外，更要充分掌握網上趨勢、手握數據，才能延續「購物天堂」美譽。



