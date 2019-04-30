世界視線：再缺席記者晚宴　特朗普炮打傳媒

美國總統特朗普連續第三年缺席白宮記者協會晚宴，他不但對記者們「冇面畀」，還在千里之外的威斯康辛州的選舉集會上，與主流媒體「打對台」，一再怒斥「假新聞」之為害，還拉上被媒體視為「眼中釘」的白宮新聞發言人桑德斯為自己站台，火藥味十足。



特朗普從來沒有掩飾對主流媒體的忌恨，而白宮記者協會晚宴更是其內心驅之不去的疙瘩。幾年前的記者晚宴上，時任總統奧巴馬對特朗普極盡諷刺之能事，在台下的特朗普只能尷尬傻笑。君子報仇，十年未晚，特朗普入主白宮後，自然要對這班跟紅頂白的「可惡」記者來個大報復。



對於特氏拒絕出席晚宴，白宮記者協會指摘他為一己私利辱罵記者。事實上，特朗普是首位敢於跟主流媒體撕破臉的美國總統。他之所以敢於如此「囂張」，固然跟其擁有霍士新聞這個「御用」電視台有關，然而更重要的是，他在Twitter等社交媒體「圈粉」無數，還能直接與支持者們在網上交流，根本毋須賣傳統媒體的帳。大家可以看到，特朗普對Twitter這個平台非常重視，最近便在白宮會見Twitter行政總裁多爾西以及該公司管理層，表達對粉絲量流失的關注。



可以說，特朗普對主流媒體的厭惡，已不僅限於它們的具體言論，而是他壓根兒就不想受到制衡，不想跟反對他的人溝通。最典型的例子是CNN記者阿科斯塔在白宮記者會上「出言不遜」，結果被白宮沒收記者證。特氏此舉可謂踢到了鐵板，全國媒體罕有地同仇敵愾，連同霍士新聞在內的新聞記者亦發表聯署聲明，捍衞採訪自由。此事讓特氏深感失望，明白到傳統媒體之不可恃，並觸發在美國搞中國央視式「官台」的奇想。



當然，話又得說回來，美國媒體政治立場分明，有時甚至到了「只問立場，不論是非」的地步。自由派媒體報道「通俄」醜聞，經常未審先判，甚至為了黑特朗普不惜炮製「假新聞」，結果米勒調查力證特氏並無勾結俄國，公信力大大受挫，它們遇上這位好鬥總統，也算是「一物治一物」。



