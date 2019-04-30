神州觀察：百度無良頻作惡　監管缺位難辭咎

內地搜索引擎百度醜聞不絕，尤其是當年的「魏則西事件」揭開了百度醫療競價排名等黑幕，並使得「莆田系醫院」淪為千夫所指，人人喊打。惟因當局監管缺位，處罰起來更如撓癢癢一般，導致此類無良企業仍可肆無忌憚地作惡，繼續禍害無辜百姓。



深圳龍崗警方近日搗毀一個利用百度競價排名的涉醫詐騙組織，並抓獲三十多名疑犯。該組織首腦為福建莆田人，於雲南昆明開設精神病醫院，再以承包、外包等方式進行運作，讓同鄉充當各部門主管，普通醫生甚至無行醫資格者冒充名醫、專家，然後以「三甲醫院」在百度作宣傳推廣；有人誤信搜索結果花費數萬元看病，卻不如在正規醫院只花幾百元見效快，實在冤枉得很。



一間徹頭徹尾的假醫院竟能橫空出世，到處招搖撞騙，大發不義之財，不用說，負責審批監察等工作的有關機構都在睡大覺。是官僚不作為，還是當中有利益輸送、官商勾結之類見不得光的勾當，只怕彼此都是一肚數。而百度作為內地最大的網絡搜索引擎，對於虛假的廣告訊息審核不嚴、把關不力更是難辭其咎。或許如百度行政總裁李彥宏所說，公司要賺錢，每天有數億的廣告創意要處理，哪裏還顧得了那麼多。



可以見到，百度多年來違法違規事件頻出，一再縱容不法商家以各種虛假手段大賣廣告，坑害民眾，不但是幫兇，自己亦淪為「百毒」企業，黃賭毒充斥，低俗暴力視頻氾濫，盜版侵權、洩露用户私隱等問題無日無之，以致內地網絡上早前廣傳一篇「百度已死」的文章，揭破百度將商業利益凌駕於自家的搜索體驗上，如同飲鴆止渴，可謂一針見血。



惟百度至今仍可屹立不倒，繼續作惡，皆因得到當局的庇護，每每出事之後，只被象徵性地罰款幾萬元至幾十萬元，便不再追究，罰額與非法所得相比，根本連九牛一毛也談不上，既然昧心錢來得如此容易，誰不搶着賺誰就是傻瓜。



一滴水看穿世界。當不負責任的監管部門包庇百度、莆田系這類的黑心企業，天下焉有不亂之理。正如內地頻繁爆出的假疫苗、毒食品醜聞，接二連三的安全生產事故、非洲豬瘟肆虐，當局哪一次不是信誓旦旦表示要一查到底，依法嚴辦？結果每次都是當局在主動遮醜，極力為事件找藉口開脫。連最近欲行修訂的製售假劣疫苗最高罰額也不過三千萬元，根本起不到阻嚇作用，說來說去，當局還是在變着法子糊弄人。



明乎此，內地不斷出現「突破人的道德底線」之事也就不難理解了。當局每每高喊「舉一反三，決不姑息」口號，老百姓早就聽膩厭倦，當局自己是否也覺無聊？



