正論：殺人犯隨時逃亡　阻引渡天理不容

涉在台灣殺人後逃回香港的陳同佳昨日被判四項「洗黑錢」罪名成立，判囚二十九個月，惟扣除已被囚禁的日子及假期，最快十月份出獄，能不能順利引渡到台灣受審，就看立法會能否盡快完成修訂引渡逃犯條例。時間不等人，反對派繼續阻撓修例，更欲拉倒之而後快，說到底就是協助殺人嫌犯出獄後逃亡，助紂為虐，天理難容！



反對派已經搞了兩次反修例大遊行，有人舉出「撤回惡法」等標語，這與當年反對二十三條立法如出一轍。但今時不同往日，隨着愈來愈多市民認清反對派唯恐天下不亂的真面目，其號召力大不如前，即使將修例標籤為「衰過二十三條立法」，惟五十萬人上街的一幕已成絕響。組織者聲稱今次有十三萬人參與示威，其實根據警方統計數據，參與者為兩萬三千人，反對派慣性撒謊，將參與者數字「發水」六倍，根本就是自欺欺人。



自欺欺人正是反對派的本色。眾所周知，台灣殺人案凸顯香港的「逃犯天堂」惡名，港府建議修訂引渡條例，以個案處理方式與不同司法區合作，既是堵塞法律漏洞的應有之義，也是「國際慣例」，實在是無可厚非，但反對派因為「心中有鬼」，不惜將修例「政治化」、「妖魔化」，抹黑為所謂「送中」，恐嚇每一位香港人都有被引渡北上受審的可能，企圖製造社會恐慌。



如此操作手法，同反對高鐵「一地兩檢」方案何其相似乃爾，當時反對派也是危言聳聽，聲稱香港人隨時可能在高鐵站內被公安擄走，甚至未走入車站都可能被綁架，端的是聳人聽聞，接着就發生民主黨成員林子健「自編自導自演」的旺角鬧市「被綁架毆打」案。顯而易見，反對派為達目的，不擇手段，為了推倒引渡修例，他們勢必使出更多的花招，只消看一看香港「搞事四人幫」又再頻頻暗室密斟，就知道未來很可能會發生比「釘大腿」更離奇、更匪夷所思的鬧劇。魯迅曾言，「我向來不憚以最壞的惡意揣測中國人」，將這句話改為「香港人向來不憚以最壞的惡意揣測反中亂港勢力」，再也貼切不過。



一言以蔽之，反中亂港勢力「逢中必反」，這是由他們的本性決定的，不以人們的意志為轉移，也是身不由己。然而，修例是成功過關，抑或重演當年二十三條立法功虧一簣、國民教育半途而廢的一幕，關鍵不在於反對派如何破壞，而在於港府能否頂住壓力，迎難而上；在於立法會內的建制派議員能否團結一致，不辱使命。



事實上，建制派擁有立法會大多數席位，在兩個分組點票中都佔據優勢，早前更已修訂議事規則，掌握「剪布」的尚方寶劍，擁有天時地利人和等要素，沒有理由坐視修例被反對派「拖垮」、「玩死」。怕就怕港府稍遇阻力便跪低，人們亦擔心建制派會否再次鬧出「等埋發叔」的「甩轆」笑柄，若今次修例又是跪低收場，反對派將更加肆無忌憚，港府管治權威亦蕩然無存！



